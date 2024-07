Argentina vs. Colombia: resumen, gol y resultado de la final de la Copa América 2024

Escuchar

La selección argentina se consagró campeona de la Copa América Estados Unidos 2024 al superar este domingo a Colombia por 1 a 0 en la final que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del brasileño Raphael Claus y logró el segundo título consecutivo. En el tiempo reglamentario fue empate sin goles y el único tanto lo anotó Lautaro Martínez en el suplementario. Grito de desahogo. Total.

El encuentro estaba programado para las 21 (hora argentina), pero se retrasó más de una hora por incidentes en el acceso de los hinchas al estadio. Desde mucho antes del inicio del encuentro simpatizantes sin tickets se agruparon en las adyacencias del predio ubicado en Miami Gardens y aprovecharon la deficiente seguridad para ingresar saltando los molinetes. El operativo decidió cerrar las puertas del recinto y, desde entonces, se sucedieron un sinfín de escenas impropias de un espectáculo deportivo. La decisión definitiva fue reabrir los accesos y permitir que ingresen todas las personas, más allá de si tenían entrada o no. Ello se reflejó en que durante el partido las tribunas del escenario estuvieron repletas con más de la capacidad límite de 65.000 espectadores.

Antes del minuto de juego y de que Colombia toque la pelota, la Argentina tuvo su primera chance para abrió el marcador. Lionel Messi habilitó a Gonzalo Montiel, que desbordó por la derecha, envió un centro al área que Julián Álvarez conectó con su pierna derecha y el remate se fue a un costado del arco defendido por Camilo Vargas. En los primeros instantes, la albiceleste se hizo con el balón y su rival insistió con pases largos a Luis Díaz. El delantero de Liverpool, en un mano a mano con Montiel, ejecutó el primer remate desde la izquierda y la pelota fue contenida sin problemas por Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no se sintió cómodo en los primeros minutos. Su rival lo asfixió en la salida y tuvo problemas para romper la presión. Y cada vez que recuperó la pelota, fue incisivo con James Rodríguez, libre para distribuir a su antojo el esférico. Así, se sucedieron córners e infracciones que el seleccionado de Néstor Lorenzo envió al área para aprovechar una de sus mayores como lo es el juego aéreo (hasta la final, marcó cinco de sus 12 goles de cabeza).

Rodrigo De Paul fue uno de los puntos altos de la selección argentina en el primer tiempo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La mejor jugada argentina fue a los 20′ cuando se juntaron Messi y Ángel Di María. ‘Fideo’, que arrancó por la derecha y enseguida pasó a la banda izquierda, recibió el balón luego de una buena combinación de pases, envió un centro atrás y el capitán remató de zurda. La pelota rebotó en un defensor rival y le cayó en las manos a Vargas. Los colombianos respondieron un rato después con un remate de media distancia de Jefferson Lerma que ‘Dibu’ Martínez llegó a cachetear al tiro de esquina. Richard Ríos intentó por la misma vía, desde más lejos, y otra vez el balón lo atrapó el arquero albiceleste.

A la Argentina le faltó dinámica con la pelota en sus pies. El juego, pausado, le permitió a Colombia agruparse rápido cada vez que no tenía la pelota. Alguna que otra corrida de Di María, en su despedida, y otra de Tagliafico que terminó en infracción, fueron situaciones aisladas de un equipo que lució una lentitud poco habitual. Para peor, Messi se lastimó uno de sus tobillos en una jugada en la que intentó enviar un centro y afrontó los últimos minutos muy dolorido y con la necesidad de que concluya el primer tiempo para ser asistido.

Lionel Messi sufrió una dura lesión en el tobillo y se retiró sobre los 65': lloró desconsolado Rebecca Blackwell - AP

Con Messi en la cancha para la reanudación del encuentro luego de un entretiempo más largo de lo habitual por el show de Shakira, Colombia pudo ponerse en ventaja con un disparo cruzado de Santiago Arias, a quien le llegó un centro desde la izquierda y no dudó en buscar el arco, pero el balón se fue al lado del palo derecho. Al instante, la albiceleste respondió con una gran jugada colectiva que inició el 10, Alexis Mac Allister llegó al área y no alcanzó a definir ante la salida de Vargas. El rebote le quedó a Di María y remató sobre la humanidad del arquero rival.

Cada pelota detenida fue una preocupación para los de Scaloni. Con James Rodríguez de lanzador, los cafeteros aprovecharon cada envío para enviarla cerca de Martínez y varias veces ganaron en las alturas. Para Colombia, el problema fue cada vez que Di María agarró la pelota. De los pies de ‘Fideo’, por la izquierda como ante Francia en la final de Qatar 2022, surgieron las mejores chances. Incluso, casi abrió el marcador con un zurdazo que el arquero colombiano envió al tiro de esquina.

Ángel Di María, en su último partido con la selección argentina, fue una de las figuras Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En el momento más caliente del juego, la selección argentina se quedó sin Messi. A los 64′ el rosarino se esforzó por recuperar la pelota y automáticamente quedó tendido en el piso. Si bien en un primer momento se especuló con una lesión muscular porque se tomó el posterior de la pierna derecha, posteriormente se viralizaron imágenes con su tobillo derecho maltrecho producto de la jugada en que se lo torció en el primer tiempo. De hecho, se retiró caminando con el botín en su mano. En su lugar, mientras se retiraba con lágrimas, ingresó Nicolás González y Di María heredó, como era habitual, la cinta de capitán.

A medida que el reloj corría, la tensión aumentaba. la Argentina se reacomodó de a poco la salida de su capitán y gritó un gol en los pies de González, pero fue anulado por offside de Tagliafico cuando le cedió la pelota al volante de Fiorentina. Ambos equipos se compartieron el protagonismo con la pelota. Colombia tuvo más pausa y la albiceleste fue más directa. El conjunto nacional cometió infracciones en su campo y le facilitó opciones a su rival en un epílogo cargado de nervios por lo que estaba en juego. Los de Scaloni insistieron con pelotazos a Nicolás González. Uno de los que lo encontró fue Di María y el ex-Argentinos Juniors intentó meterla al área chica para Julián Álvarez, pero el balón cruzó todo el arco y se fue.

Los últimos minutos fueron más argentinos que colombianos. Entre Rodrigo De Paul y Di María presionaron a los cafeteros en una salida, estos se equivocaron y la pelota le quedó a ‘Fideo’, que intentó ir hacia el arco, se tastabilló ante la marca de un rival y no pudo definir. Enseguida, Cristian Romero bajó de cabeza un córner y González remató mal desde adentro del área. Esa fue la última jugada porque, poco después, Claus decretó el final.

Ya casi en la madrugada de la Argentina, el partido se reanudó con los 30′ extras. Siempre a través de jugadas colectivas llegaron las mejores chances de anotar para la albiceleste. Di María se juntó con De Paul por la derecha, este llegó al fondo y envió un centro rasante hacia atrás que encontró a González. El remate, de derecha y más débil de lo que pedía la acción, fue a donde estaba Vargas. Luego de esa ocasión, Scaloni hizo ingresar a Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez por Enzo Fernández, Mac Allister y Álvarez.

Los de Néstor Lorenzo, con Juan Fernando Quintero en la conducción por James Rodríguez, perdieron el control de la pelota. Un remate de Arias de frente al arco que interceptó Romero fue la primera opción con la que contaron en la primera parte de la prórroga. El duelo se quebró en la mitad de la cancha y los cafeteros se sintieron más cómodos en el golpe por golpe. La Argentina quedó mal parada en un par de situaciones, pero siempre apareció un salvador para cortar la chance rival. La más concreta fue una de Quintero, que eludió rivales con la calidad que lo caracteriza y Leandro Paredes le quitó la pelota desde atrás.

Nicolás González reemplazó a Lionel Messi y tuvo varias opciones para abrir el marcador Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La Argentina fue siempre a buscar el resultado. Un remate-centro de Di María que no llegó a conectar Lautaro Martínez fue la primera ocasión la reanudación del alargue. Néstor Lorenzo realizó varios cambios y una conexión riverplatense casi termina en tanto colombiano: Jorge Carrascal habilitó a Miguel Borja y, cara a cara con ‘Dibu’ Martínez, Lisandro Martínez llegó a interceptar el remate. El conjunto cafetero insistió con envíos al área, pero la albiceleste se defendió bien.

Y llegó el gol con la fórmula que más réditos le dio en el partido: el juego asociativo. González presionó a Quintero en su área, este la regaló en el rechazo y Lo Celso asistió de manera formidable a un Lautaro Martínez que, cara a cara con Vargas, definió de manera soberbia al segundo palo para establecer el 1 a 0. En los últimos 10′ la albiceleste luchó con alma y vida. Hubo tiempo para la salida y ovación a Di María -el mejor de la Argentina en el día de su retiro de la selección- y ‘Dibu’ Martínez se adueñó de la escena y los tiempos del duelo hasta que, luego de instantes que fueron eternos, la albiceleste ganó su cuarto título seguido ante miles de hinchas que sufrieron en la previa.

La Argentina, que llegó al certamen como defensora y máxima favorita al título, conquistó su segunda estrella en fila y quedó como el máximo campeón de la historia en la Copa América porque superó por una a Uruguay, que fue eliminado en semifinales justamente por el conjunto cafetero. Antes de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, la Argentina había celebró en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 y 1993.

Colombia estuvo a las puertas de su segunda corona. La única que logró fue en 2001, la vez que organizó el campeonato y casualmente la Argentina no participó. Por entonces en ese país había un conflicto social grave y la selección nacional, que era una de las candidatas al título al mando de Marcelo Bielsa, recibió amenazas. En ese contexto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Julio Grondona, decidió no poner en riesgo al equipo y un día antes del arranque del campeonato su anunció la no incursión.

