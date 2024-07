Así quedó la tabla de campeones históricos de la Copa América, tras el título de la selección argentina

Escuchar

La selección argentina se coronó campeón de la Copa América Estados Unidos 2024 al derrotar este domingo a Colombia 1 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami y logró el 16° título título en su historia, con el que retuvo la corona que consiguió en Brasil 2021 y se convirtió en el máximo ganador de la historia por encima de Uruguay.

La albiceleste, que llegó al certamen como defensora y máxima favorita al título, conquistó su segunda estrella en fila y superó por una al combinado charrúa, que fue eliminado en semifinales justamente por el conjunto cafetero. Antes de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, celebró en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991 y 1993.

Lautaro Martínez fue el goleador de la selección en el torneo con cinco tantos, entre ellos el de la final ante Colombia JUAN MABROMATA - AFP

El podio de la tabla de campeones de América lo completa Brasil con nueve estatuillas. Más atrás están Paraguay, Chile y Perú con dos torneos cada uno. Colombia, por su parte, quedó a las puertas de su segunda corona y continúa con una estrella al igual que Bolivia. La anterior fue en 2001, la única vez que organizó el campeonato y casualmente la Argentina no participó. Por entonces en ese país había un conflicto social grave y la selección nacional, que era uno de los candidatos al título al mando de Marcelo Bielsa, recibió amenazas. En ese contexto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Julio Grondona, decidió no poner en riesgo al combinado y un día antes del arranque del campeonato se anunció la no incursión.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se coronó invicto. En la primera etapa dominó el grupo A con triunfos ante Canadá 2 a 0, Chile 1 a 0 y Perú 2 a 0. En cuartos de final se impuso por penales a Ecuador tras empatar 1 a 1 y en semifinales su víctima fue el conjunto canadiense 2 a 0. En total marcó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero, y del torneo, fue Lautaro Martínez con cinco anotaciones, incluida la de la definición contra los cafeteros que valió un título más en la despedida de Ángel Di María con la camiseta albiceleste.

