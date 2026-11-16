Argentina vs. Costa Rica, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Costa Rica correspondiente a la jornada 1 se disputará este martes 17 de noviembre a las 20.00 h en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

El momento de los equipos

El seleccionado argentino llega a este compromiso tras una reciente caída por 2-1 frente a Uruguay. Por su parte, el conjunto costarricense también busca recuperarse, luego de haber sido derrotado 2-0 por Ecuador en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan una etapa de reestructuración tras sus últimas actuaciones, buscando ajustar piezas tácticas de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un amistoso internacional, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos entrenadores, que buscan consolidar el funcionamiento colectivo y recuperar la confianza de sus planteles tras las derrotas sufridas en sus respectivas últimas presentaciones.