Argentina vs. Costa Rica, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional Argentina y Costa Rica en el marco de la fecha 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Argentina y Costa Rica correspondiente a la jornada 1 se disputará este martes 17 de noviembre a las 20.00 h en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
El momento de los equipos
El seleccionado argentino llega a este compromiso tras una reciente caída por 2-1 frente a Uruguay. Por su parte, el conjunto costarricense también busca recuperarse, luego de haber sido derrotado 2-0 por Ecuador en su presentación anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos atraviesan una etapa de reestructuración tras sus últimas actuaciones, buscando ajustar piezas tácticas de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada 2026.
Lo que está en juego
Más allá de tratarse de un amistoso internacional, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos entrenadores, que buscan consolidar el funcionamiento colectivo y recuperar la confianza de sus planteles tras las derrotas sufridas en sus respectivas últimas presentaciones.
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