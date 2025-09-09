Argentina vs. Ecuador, en vivo: el partido de las eliminatorias sudamericanas minuto a minuto

El delantero ecuatoriano se despedirá de la Tri en partidos oficiales. Llegará a los 100 compromisos internacionales esta tarde en el estadio Monumental de Guayaquil y le pondrá fin a una historia de goles. Jugará su última Copa del Mundo en 2026 y dejará el fútbol a los 36 años.

Se trata del máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana (46 gritos), quien en 2021 había superado en ese sitio de privilegio a Agustín Delgado (31 festejos). Valencia es el único delantero entre los siete futbolistas que llegaron a 100 partidos internacionales con la camiseta ecuatoriana: Iván Hurtado (168), Walter Ayoví (121), Édison Méndez (111), Álex Aguinaga (109), Ulises De la Cruz y Luis Capurro (101) son los otros.