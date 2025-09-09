Argentina vs. Ecuador, en vivo: el partido de las eliminatorias sudamericanas minuto a minuto
El partido se juega en Guayaquil desde las 20; televisan Telefé y TyC Sports
El historial entre Argentina y Ecuador
Argentinos y ecuatorianos se enfrentaron en 41 oportunidades, con 24 triunfos de la Albiceleste, 12 igualdades y apenas cinco victorias ecuatorianas. El equipo nacional, campeón del mundo en Qatar 2022, expone este martes una racha de ocho encuentros sin perder ante la Tri. El último enfrentamiento data de los cuartos de final de la Copa América del año pasado en los Estados Unidos. Igualaron 1-1 en tiempo reglamentario, con goles de Lautaro Martínez y de Kevin Rodríguez, pero la Argentina se impuso por penales y selló su pasaje a las semifinales del torneo continental.
La rotación de Scaloni
De cara al último partido de las eliminatorias, y con todo definido, Lionel Scaloni rotará nombres y probará futbolistas para ampliar su base de jugadores seleccionables. En este sentido, el probable equipo para jugar desde las 20 en el estadio Monumental de Guayaquil es el siguiente: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nico González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez o Giuliano Simeone. La única duda, entonces, pasa por saber si el extremo izquierdo será Giuliano Simeone o por allí se moverá Julián Álvarez.
La formación probable de Ecuador
El argentino Sebastián Beccacece pondría en cancha el siguiente equipo para medirse con Argentina desde las 20 de nuestro país: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado y Nilson Angulo; Moisés Caicedo, Pedro Vite y Alan Franco; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
La despedida de Enner Valencia
El delantero ecuatoriano se despedirá de la Tri en partidos oficiales. Llegará a los 100 compromisos internacionales esta tarde en el estadio Monumental de Guayaquil y le pondrá fin a una historia de goles. Jugará su última Copa del Mundo en 2026 y dejará el fútbol a los 36 años.
Se trata del máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana (46 gritos), quien en 2021 había superado en ese sitio de privilegio a Agustín Delgado (31 festejos). Valencia es el único delantero entre los siete futbolistas que llegaron a 100 partidos internacionales con la camiseta ecuatoriana: Iván Hurtado (168), Walter Ayoví (121), Édison Méndez (111), Álex Aguinaga (109), Ulises De la Cruz y Luis Capurro (101) son los otros.
Con dos ausencias obligadas
El entrenador argentino, Lionel Scaloni, no contará en tierras ecuatorianas con el defensor cordobés Cristian “Cuti” Romero (suspendido por acumulación de amarillas) ni con el capitán Lionel Messi, a quien le dio descanso tras la victoria del jueves ante Venezuela en el Monumental. Así, Nicolás Otamendi portará el brazalete en el último partido por eliminatorias con la selección argentina. A falta de la confirmación oficial, en lugar de Romero jugaría Leonardo Balerdi, el único defensor central puro que tiene a disposición el entrenador argentino.
Un árbitro conocido
El histórico árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de dirigir el último partido de la Argentina en estas eliminatorias. Lo acompañarán sus compatriotas David Fuentes y John Gallego como jueces de línea. En el VAR, en tanto, estarán los también colombianos Leonard Mosquera y Keiner Jiménez.
Ecuador, con un lugar asegurado
Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, hizo un gran certamen y llegó a la última ventana de partidos con la clasificación a la Copa del Mundo en su bolsillo. El jueves pasado igualó ante Paraguay en Asunción 0 a 0 e hilvanó su cuarto empate seguido, por lo que cayó desde el segundo hasta el cuarto puesto de la tabla de posiciones donde acumula 26 unidades producto de siete victorias, ocho pardas y apenas dos derrotas -es el equipo que menos perdió en el campeonato-.
El Tri tiene como objetivo ganarle al campeón del mundo para aspirar a terminar segundo, justo por detrás de la albiceleste.
Una marcha imparable
El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar una gran eliminatoria en la que dominó de principio a fin y ello lo plasmó en la clasificación: manda con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y tres caídas. De hecho, disputó los últimos tres encuentros con la tranquilidad de haber accedido a la cita ecuménica y el jueves pasado doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental.
El cierre de la selección
Bienvenidos a la última participación de la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. Este martes, el equipo se se enfrenta a Ecuador desde las 20, en un encuentro correspondiente a la fecha 18. El escenario será el estadio Monumental de Guayaquil y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
🏟️ Se abren las puertas del estadio Banco Pichincha.— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 9, 2025
🚗⚠️¡Recuerden que el único acceso vehicular es por la Av. Velasco Ibarra!
LOS ESPERAMOS 🤩#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/tMnh6irdap
Más notas de Selección argentina
- 1
Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial
- 2
El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
- 3
Cuándo juega Argentina vs. Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV
- 4
Venezuela va por el sueño mundialista y buscará meterse en un repechaje inédito que se define en marzo