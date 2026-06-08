Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- Por tercer Mundial consecutivo, la selección deberá modificar la lista original por una lesión de último momento. En 2018, Manuel Lanzini fue reemplazado por Enzo Pérez. En 2022, las bajas fueron Joaquín Correa y Nicolás González, ambos por problemas musculares, y sus lugares quedaron para Thiago Almada y Ángel Correa. Esta vez, el afectado fue Leonardo Balerdi. El defensor de Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo derecho y quedó oficialmente desafectado del plantel. En todos los casos hubo un denominador común: Lionel Scaloni. Primero como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y luego como entrenador principal, al pujatense le tocó participar de una de las situaciones más incómodas que puede atravesar un cuerpo técnico: comunicarle a un futbolista que ya no será parte del plantel y tener que elegir un reemplazo.

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo derecho y se quedó afuera del Mundial a pocos días del debut argentino Prensa AFA

En ese sentido, el reglamento del Mundial es claro: cualquier modificación en la nómina de 26 futbolistas puede realizarse hasta 24 horas antes del debut, previsto para el 16 de junio ante Argelia, siempre que se trate de una lesión o enfermedad debidamente certificada por los médicos de la selección y validada por la FIFA. El jugador que ingrese debe formar parte de la prelista de 55 jugadores presentada a finales de mayo y no necesariamente tiene que ocupar la misma posición que el futbolista saliente, salvo en el caso de los arqueros. Por eso, y ante la cantidad de jugadores que arrastran molestias físicas, el cuerpo técnico se tomará unas horas para barajar alternativas. Incluso, la situación podría darle margen para cubrir más de una necesidad con un solo movimiento.

Hasta horas antes de oficializar la lista, Scaloni evaluó la posibilidad de sumar un noveno defensor, uno más que en Qatar 2022. La idea era contar con dos jugadores por puesto y una pieza extra capaz de desempeñarse en varias posiciones, además de ofrecer una alternativa para una eventual línea de tres defensores, ya sea desde el arranque o ante alguna contingencia durante el torneo. Finalmente, se inclinó por mantener ocho especialistas. Incluyó a Facundo Medina, que puede actuar como zaguero, stopper o lateral izquierdo, y apostó por los nombres habituales: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha; Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez como centrales; y Nicolás Tagliafico y Medina como laterales izquierdos.

La baja de Balerdi obligó a Scaloni a replantear la lista: Senesi aparece como candidato, aunque no se descarta un jugador de otro puesto @Argentina

Por eso, la salida de Balerdi plantea un desafío adicional. Por lógica, el principal candidato a reemplazarlo es Marcos Senesi, uno de los defensores mejor valorados por el cuerpo técnico. Sin embargo, a diferencia del futbolista de Olympique de Marsella, es zurdo y se desempeña por el sector izquierdo de la zaga, justamente la zona de la defensa en la que Argentina cuenta con más variantes.

Senesi, de 29 años, viene de completar una gran temporada en Bournemouth. En la selección, sin embargo, nunca logró afianzarse del todo. Incluso en la fecha FIFA de marzo tuvo una floja actuación ante Mauritania, aunque siguió formando parte de la consideración de Scaloni.

Marcos Senesi fue el último defensor en quedar afuera de la lista, pero su perfil zurdo le juega en contra en una zona donde la selección ya tiene variantes LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los otros nombres que figuran en la lista de 55 y, por lo tanto, están reglamentariamente habilitados para ser convocados son Lucas Martínez Quarta, de presente irregular en River, pero con la ventaja de ser diestro; Lautaro Di Lollo, que tuvo un flojo cierre de semestre en Boca; Germán Pezzella, también de actualidad discreta en el Millonario; y Zaid Romero, jugador del Getafe de España y una de las sorpresas de la convocatoria de marzo, aunque no sumó minutos y además comparte con Senesi la condición de zurdo.

Otro futbolista que convive con el grupo es Ignacio Obando. El marcador central diestro de 19 años, una de las apariciones más interesantes de Rosario Central, viajó a Estados Unidos como sparring y trabaja bajo las órdenes de Scaloni. Sin embargo, no integra la lista preliminar, por lo que una eventual inclusión requeriría una gestión excepcional.

Ignacio Obando, de 18 años, es otra de las alternativas que evalúa el DT, aunque su inclusión requeriría una autorización especial de la FIFA Prensa AFA

Si la situación física del resto del plantel fuera diferente, la convocatoria de Senesi probablemente sería un trámite. Pero la realidad es que la selección llega al Mundial con varios futbolistas al límite físicamente y Scaloni podría aprovechar el cupo vacante para reforzar otro sector del equipo.

“No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. Tenemos otro partido para sacar conclusiones de lo que el equipo necesite. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con otros compañeros. Tenemos una idea, pero no vamos a tomar una decisión hasta ver cómo están los demás chicos”, explicó el entrenador luego de la victoria 2-0 sobre Honduras.

El exBoca Nicolás Capaldo ofrece variantes en varios puestos: puede actuar como líbero, lateral derecho, interno o mediocentro. TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese partido, Scaloni aprovechará a darles minutos a dos futbolistas que integraron la prelista y viajaron a Estados Unidos como respaldo: Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Ambos podrían convertirse en alternativas para ocupar el lugar vacante que dejó Balerdi. El exSan Lorenzo ha actuado como stopper en Palmeiras, mientras que Capaldo suma versatilidad: desde hace tiempo juega en Alemania como líbero, interno por la derecha o mediocampista central.

En la zaga también existen interrogantes. Nicolás Otamendi fue beneficiado por la amnistía de la FIFA y podrá estar disponible pese a la expulsión sufrida en la última fecha de las eliminatorias, pero a los 38 años será el tercer futbolista más veterano en disputar un Mundial con la selección argentina. Y a su lado aparece Cristian Romero, que, si ya dejó atrás el esguince en la rodilla derecha, ingresó 30 minutos contra Honduras y podría tener rodaje contra Islandia.

Gonzalo Montiel, recuperado de un desgarro en el cuádriceps izquierdo, volvió a trabajar a la par del grupo en la práctica del domingo Prensa AFA

Este domingo, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel lograron entrenarse a la par y serán exigidos a fondo para ver cómo responden. Leandro Paredes, en tanto, continúa recuperándose de un microdesgarro en el isquiotibial derecho y continúa en duda para el debut.

Otro que alterna trabajos con el grupo y tareas diferenciadas es Julián Álvarez, aunque en su caso las secuelas del esguince de tobillo izquierdo no parecen poner en riesgo su presencia en el Mundial. Distinto es el escenario de Emiliano Martínez: el arquero convive con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, como no fue operado, el tratamiento pasa por darle tiempo a la lesión y evitar impactos en la zona afectada.

La desafectación de Balerdi golpeó fuerte al plantel y abrió un nuevo escenario a pocos días del Mundial, en medio de la ilusión por volver a pelear el título, pero también de una preparación más accidentada de lo esperado.