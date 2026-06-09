Mundial 2026, en vivo: la Selección se prepara para enfrentar a Islandia antes del comienzo del torneo

KANSAS CITY (De un enviado especial).- “Is possible”, responde, entre risas, Lionel Scaloni, con pulgares en alto y un brillo en la mirada que hacía tiempo no se le veía. La consulta de un periodista estadounidense apunta a Lionel Messi y a la posibilidad de verlo esta noche frente a Islandia. Aunque el técnico ya había confirmado su presencia al inicio de la conferencia, el gesto termina de despejar cualquier duda. Efectivamente, el capitán argentino volverá a sumar minutos en el último ensayo antes de la Copa del Mundo. Aún no está definido si será desde el arranque o ingresará en el complemento, pero lo cierto es que el duelo en el Jordan-Hare Stadium tendrá al rosarino como protagonista luego de la sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que sufrió en Inter Miami y condicionó su puesta a punto.