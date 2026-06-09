Mundial 2026, en vivo: la Selección se prepara para enfrentar a Islandia antes del comienzo del torneo
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Cuándo juega la selección argentina vs. Islandia, por el segundo amistoso premundial
La selección argentina afrontará este martes su último amistoso antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y será frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. El encuentro está programado a las 22 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales quese pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play, LPF Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
España le ganó a Perú en un partido amistoso que tuvo golazos y bloopers, y ya piensa en el Mundial
La selección de España le ganó 3 a 1 a Perú este lunes en la ciudad de Puebla, México, a una semana de su debut en el Mundial 2026. Se trató del último amistoso antes de la competencia internacional, en el que el entrenador Luis de la Fuente probó el equipo con mayoría de titulares, aunque alternó con algunos suplentes para darles rodaje.
La lista definitiva de la selección: el reemplazante de Balerdi no será un zaguero y llegará desde afuera
KANSAS CITY (De un enviado especial).- “Is possible”, responde, entre risas, Lionel Scaloni, con pulgares en alto y un brillo en la mirada que hacía tiempo no se le veía. La consulta de un periodista estadounidense apunta a Lionel Messi y a la posibilidad de verlo esta noche frente a Islandia. Aunque el técnico ya había confirmado su presencia al inicio de la conferencia, el gesto termina de despejar cualquier duda. Efectivamente, el capitán argentino volverá a sumar minutos en el último ensayo antes de la Copa del Mundo. Aún no está definido si será desde el arranque o ingresará en el complemento, pero lo cierto es que el duelo en el Jordan-Hare Stadium tendrá al rosarino como protagonista luego de la sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que sufrió en Inter Miami y condicionó su puesta a punto.
Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: “No me gustó, me jodió”
Lionel Scaloni escribe la cuenta regresiva: sabe que las próximas horas serán determinantes para dar a conocer la lista definitiva de cara al Mundial, que empieza este jueves. La salida de Leonardo Balerdi (y las hipótesis de su reemplazo), la situación de otros lesionados y un panorama general, fueron los tópicos principales de la charla habitual del entrenador con los medios. Sin embargo, surgió un inesperado caso. “El caso Messi”.
La agenda de la TV del martes: la selección argentina cierra su preparación rumbo al Mundial
FÚTBOL
Amistoso Internacional
- 22 Argentina vs. Islandia. TyC Sports y Telefé
Segunda división de España
- 16 Almería vs. Castellón. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. DSports (1616)
Liga de Naciones Femenina
- 20 Uruguay vs. Venezuela. DSports (1616)
- 21 Ecuador vs. Argentina. DSports (1614)
Torneo Proyección
- 19 River vs. Rosario Central. ESPN 2
CICLISMO
- 10 Tour of Auvergne-Rhône-Alpes. La etapa 3. ESPN3
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