Argentina vs. España: la expulsión de Enzo Fernández que dejó con diez al equipo de Scaloni

Se jugaba el segundo tiempo de tiempo adicional de la final del Mundial, cuando se produjo la primera acción controvertida de la tarde en el estadio de East Rutherford, que terminó con la expulsión de Enzo Fernández, que dejó con diez al equipo argentino.

Tras un pelotazo desde el fondo, el exvolante de River saltó a cabecear, y luego corrió hacia adelante para tratar de presionar en la salida de España, pero llegó a destiempo de manera temeraria sobre el central Pau Cubarsí, con una falta correctamente sancionada.

EXPULSADO ENZO FERNÁNDEZ



Sobre le final del segundo tiempo, el mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta a Cubarsí. pic.twitter.com/z4sFsQAh0C — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Además, el árbitro esloveno Slavko Vincic no dudó y le mostró la segunda amarilla a Enzo Fernández, que correspondía por la naturaleza de la infracción. El mediocampista de Chelsea ya había visto la tarjeta amarilla apenas diez minutos antes, a los 37 del segundo tiempo, por reclamar de manera airada, después de una jugada en la que cayó tras un roce con un rival en campo argentino y pidió una infracción que no fue cobrada por Vincic. El esloveno había dado ley de ventaja cuando España iniciaba un ataque, pero lo interrumpió para amonestar al jugador argentino.

La expulsión terminó de coronar una tarde poco propicia de Enzo Fernández, que tuvo poca participación en el juego, sin peso en la lucha por la posesión que España ganó ampliamente.

Enzo Fernández se ganó la amarilla por quejarse con el árbitro Slavko Vincic.



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Fernández disputaba su 49° partido en la selección mayor y vio por segunda vez la tarjeta roja en un duelo con la albiceleste: el primero fue hace poco más de un año, el 10 de junio de 2025, en el empate 1-1 entre la Argentina y Colombia, correspondientes a las eliminatorias sudamericanas.

Por otra parte, es la segunda vez que la selección de nuestro país sufre expulsiones en una final mundialista. El antecedente recordado, claro, fue en la definición de Italia 1990, cuando el árbitro mexicano Edgardo Codesal echó a Gustavo Dezzotti y a Pedro Damián Monzón. Aquella ocasión fue también la primera vez que una selección tuvo expulsados en el partido por el título.

Además, Enzo Fernández se convirtió en el 15° jugador expulsado en el Mundial 2026, en una lista que comenzó con el partido inaugural, en el que vieron la tarjeta roja Sphephelo Sithole y Themba Zwane, por Sudáfrica, y César Montes, por el equipo mexicano.