Argentina vs. España: resumen y gol de la final del Mundial 2026

La selección de España se coronó campeona del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 al derrotar este domingo en la final a la Argentina por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić. Todos los detalles de este partido se pueden ver en canchallena.com.

El equipo europeo anotó el único gol del partido a los 106 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo suplementario, gracias a Ferrán Torres, y obtuvo el título por segunda vez en su historia con una campaña de siete victorias y un empate. La albiceleste jugó desde los 93’ con un futbolista menos porque fue expulsado Enzo Fernández por doble amonestación.

El resumen de España 1-0 Argentina

El encuentro empezó como, era de suponer, con ambos equipos midiéndose y dos posesiones largas sin verticalidad. Después de ello, la Furia Roja tuvo la primera ocasión clara para anotar en los pies de Lamine Yamal. El delantero de Barcelona intentó un envío al área, la pelota le rebotó a un defensor y le quedó a Dani Olmo, quien le devolvió la pared a Lamine y éste definió mano a mano con Emiliano Martínez, quien ganó el mano a mano luego de que la pelota la bloqueó a medias Lisandro Martínez.

La respuesta de la albiceleste fue con una pelota filtrada para Lionel Messi que se fue un poco larga y el arquero Unai Simón despejó después de salir muy lejos de su arco. El rechazo fue corto y, de casualidad, no le quedó a Julián Álvarez para intentar un remate desde casi la mitad de la cancha.

El dominio de la pelota fue de los europeos. La Furia Roja rara vez intentó con envíos largos, algo a lo que la albiceleste apeló mucho más. En esa faceta, el elenco de Luis De la Fuente encontró una vez a Lamine Yamal y el de Lionel Scaloni, a Nicolás González. Ambas ofensivas no prosperaron, pero fue una variante que ambos tuvieron para lastimar.

Tras el cooling break, el desarrollo no se modificó. España, con su mediocampo, dominó la posesión, tuvo paciencia para juntar pases y buscó verticalidad por los costados con Lamine, Alexa Baena, Pedro Porro y Marc Cucurella. La Argentina presionó en su campo, pero pocas veces logró recuperar y, muchas menos, ser vertical con el balón dominado. Así, el campeón de Europa arrinconó al de América contra el arco de ‘Dibu’, que en la mejor jugada elaborada por el rival contuvo un remate desde afuera del área de Mikel Oyarzabal.

Emiliano Martínez tuvo que intervenir en la Argentina para evitar el gol de España en dos oportunidades RONALD WITTEK - EFE

Fue el peor momento de la albiceleste en el juego y, para peor, Lisandro Martínez, uno de los mejores hasta entonces, se lesionó tras cometer una infracción que le valió una tarjeta amarilla. En su lugar, después de un remate de Cucurella que pasó a centímetros del palo izquierdo de ‘Dibu’ Martínez, ingresó Nicolás Otamendi.

Poco después, concluyó el primer tiempo y se dio lugar a un entretiempo más extenso de lo habitual -27 minutos- porque se hizo un show en el que participaron, entre otros, Madonna, Justin Bieber y Shakira. Los minutos extras le sirvieron a Scaloni para reordenar el equipo porque en la mitad inicial su rival lo superó y decidió reemplazar a González por Leandro Paredes, es decir apostar por el mismo mediocampo con el que jugó en gran parte de los playoffs con excepción del cruce ante Inglaterra.

Y Paredes, en su primera intervención, dio mal un pase y se la sirvió a Baena, quien se sacó de encima a un defensor su remate obligó a ‘Dibu’ Martínez a intervenir. A la siguiente, topeteó a Rodri y, en el tumulto, empujó a Dani Olmo y se ganó, innecesariamente, una tarjeta amarilla.

Leandro Paredes fue amonestado apenas ingresó en una acción evitable y jugó condicionado Matt Slocum - AP

El dominó español se acentuó y la albiceleste la pasó cada vez peor. Otamendi primero y Montiel después hicieron dos cortes salvadores. A la siguiente, el DT reemplazó a Montiel, uno de los mejores, por Nahuel Molina en un cambio que repitió en todos los encuentros.

La Argentina tampoco fue inteligente. Cuando recuperó, no atacó y perdió la pelota enseguida. Paredes le cometió una infracción evitable cerca del área a Pedro Porro y en los pies de Lamine Yamal el elenco europeo tuvo otra chance para abrir el marcador, pero el disparo dio en la barrera.

Nicolás Tagliafico hizo un gran partido y prácticamente anuló a Lamine Yamal Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En la siguiente, fue Dani Olmo el que probó desde afuera y ‘Dibu’ Martínez envió el balón al córner con ciertas dudas. El arquero embolsó con seguridad un cabezazo de Ferrán Torres a un lanzamiento de Lamine y el segundo cooling break le vino bien a la Argentina para respirar en un partido en el que no se hallaba y en el que Messi era un espectador de lujo.

Scaloni volvió a hacer cambios, aunque uno por lesión y del otro zaguero central: Facundo Medina por Romero. El otro que ingresó fue Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul para batallar más de lo que se iba a poder jugar. Lo negativo es que se quedó sin sustituciones para el resto de los 90 minutos.

Giuliano Simeone tuvo un buen ingreso, pero sus ganas no le alcanzaron a la Argentina DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Siguieron disparos de Pedri y Pau Cubarsí que despejó ‘Dibu’, el segundo con dificultad, y un desborde de Lamine Yamal cuyo centro atrás rechazó Medina. El mismo Facundo molestó a Aymeric Laporte para que no cabecee cómodo un envío desde la derecha y la pelota terminó en las manos del arquero marplatense.

La albiceleste sintió el impacto de correr todo el partido atrás de la pelota, sobre todo en los dos volantes que no fueron reemplazados: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. España encontró espacios, pero Torres definió mal y Rodri pateó desde muy lejos cuando tenía un pase más hacia adelante.

En los pies de Messi, Argentina generó su única jugada de cierto peligro. El 10 inició un contraataque y lo cortó Laporte. En el lanzamiento, España rechazó el balón, pero Paredes recuperó rápido y se la cedió Giuliano, cuyo centro terminó en las manos de Simón. El arquero español sacó rápido y agarró a la Argentina mal plantada, por lo que Nico Williams tuvo espacio para patea y obligó a ‘Dibu’ Martínez a responder. En el rechazo, Enzo Fernández fue a disputar una pelota dividida con Cubarsí, dejó el pie levantado y recibió, correctamente, la segunda tarjeta amarilla, por lo que fue expulsado.

Nico Williams también tuvo un buen ingreso y hasta anotó un gol que luego fue anulado KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todo ello ocurrió en los cuatro minutos que adicionó el árbitro Vinčić, que terminaron siendo varios más. La última ocasión clara de la Furia Roja fue un tiro libre de Lamine Yamal que ‘Dibu’ Martínez despejó al córner. Lo mejor que le pasó a Scaloni y sus dirigidos fue que terminó el encuentro. Lo peor, que todavía quedaban 30 minutos más del tiempo suplementario.

La decisión del seleccionado nacional fue, en la última media hora, defender cerca de ‘Dibu’, mucho más aun de lo que lo hizo en el tiempo reglamentario, y con Julián Álvarez de volante. Martínez volvió a evitar el tanto español en una jugada donde Williams peinó una pelota pinchada de Pedri. Enseguida, en otro envío al área Williams se favoreció de un rebote y marcó el gol, pero el árbitro cobró una infracción previa de Mikel Merino sobre Otamendi. El propio Merino, después, chocó y golpeó al ‘Dibu’ y la albiceleste aprovechó para dejar correr el tiempo.

Lionel Scaloni no le pudo encontrar respuestas al partido, que fue todo de España MAURO PIMENTEL - AFP

El último cambio del que disponía Scaloni lo utilizó para enviar a la cancha a Marcos Senesi por Alvarez. Armó una línea de cinco defensores, tres volantes y Messi solo adelante para alguna patriada heroica, siempre que el rival no convierta. Mejor afianzado, cuando pudo salir del asedio la albiceleste se animó y cruzó la mitad de la cancha. Terminó los primeros 15 minutos más lejos de ‘Dibu’, que un ratito antes vio como se fue al lado de su palo izquierdo un centro desde la izquierda de Williams que peinó Merino.

El impacto, en un momento, llegó. Antes de que se cumpla el primer minuto del segundo suplementario, España encontró lo que mereció ampliamente: el gol. Williams bajó de cabeza un envío al área, Ferrán Torres remató de frente al arco y, por fin, venció a ‘Dibu’ Martínez.

Ferrán Torres fue el único que pudo vencer a Emiliano Martínez Ashley Landis - AP

A la Argentina se le quemaron todos los papeles. Obligado, se adelantó en la cancha y Simeone se paró como un delantero más. Sin un equipo preparado para atacar, todo dependió de alguna maravilla de Messi o centro al área para que ganen los centrales. El rival, como en todo el partido, se defendió con la pelota. Si 11 vs. 11 pudo manejar el balón a su antojo, con uno más tuvo espacios por todos lados para tenerlo sin siquiera atacar.

Messi, luego de que Ferrán Torres anotó el segundo tanto pero fue anulado por off-side, fabricó un tiro de esquina y lo jugó corto con Paredes. Este se la devolvió y el astro envió un centro que se fue por atrás del arco, muy cerca del travesaño. Nico Williams pudo haber liquidado el juego, pero en un contraataque prefirió el lujo a la efectividad y la pelota se le fue.

A sus 39 años, Lionel Messi fue clave para llevar a la Argentina a otra final, aunque esta vez no pudo gravitar Tom Weller - dpa DPA

Messi jugó corto un tiro libre que iba a enviar al área, Molina se la devolvió y el astro metió una pelota filtrada para Simeone. El hijo del ‘Cholo’ envió un centro venenoso al área e increíblemente la pelota la rechazó un defensor, apareado con Senesi. Al siguiente, Messi volvió a enviarla al área y la Furia Roja la rechazó como pudo. En la tercera, el rebote al córner le quedó a Simeone y desde el punto penal envió su remate a las nubes.

La Argentina luchó, pero el juego se le fue. Intentó reparar en 15 minutos, y con un jugador menos, todo lo que no hizo en 115. Lo intentó, pero enfrente se encontró con un gran equipo que se llevó muy merecidamente el triunfo y el anhelado título incluso por una diferencia mucho menor a la que debió.

España es la indiscutida campeona de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez tuvo 48 equipos DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para la albiceleste, la de este domingo fue su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 frente a Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0.

Los españoles, por su parte, jugaron y ganaron la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron antes de este domingo fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.

La tristeza de Lionel Messi al caer en la final del Mundial; el 10 se consagró en Qatar 2022 y disputó otras dos definiciones Stephanie Scarbrough - AP

Todas las finales de los Mundiales