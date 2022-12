Argentina vs. Francia: el árbitro de la final habló de las jugadas polémicas, desestimó las críticas y contó algunos secretos del VAR

escuchar

Todavía siguen apareciendo recortes, escenas y secuelas de la gran final del Mundial Qatar 2022, que consagró a Argentina ante Francia luego de las penales, tras un partido maravilloso y que lo tuvo todo. A partir de la conquista del seleccionado nacional, uno de los escenarios que se planteó fue el cuestionamiento de los franceses a determinados fallos del árbitro polaco Szymon Marciniak, sobre todo haciendo foco en el penal de Ousmane Dembélé a Ángel Di María, y en algunas omisiones. Para despejar todas las dudas, el referí brindó una conferencia de prensa en la que no esquivó ninguna cuestión e incluso se apoyó en imágenes para explicar algunas de las acciones que pudieron haber generado controversias.

Una de las cuestiones en las que más hicieron hincapié los medios franceses después de la final, fue en que en el gol de Lionel Messi que puso el marcador 3 a 2 en favor de Argentina, durante el segundo tiempo suplementario, los suplentes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, que estaban realizando movimientos al costado de la cancha, ingresaron unos metros dentro del campo de juego cuando la acción estaba llegando a su desenlace, algo que en el reglamento está prohibido. “Según el reglamento, el segundo gol de Lionel Messi, en la prórroga, debería haber sido anulado”, remarcó hace unos días el diario francés L’Equipe.

Sin embargo, Marciniak fue tajante en esta cuestión y utilizó la tecnología para argumentarlo. “¿Cuál fue el impacto de los jugadores que se levantaron y entraron al campo? Para anularlo debería afectar afectar al partido. Los franceses no mencionaron la foto donde podemos ver que hay siete franceses en el campo cuando Mbappé anotó”, respondió el árbitro, mientras mostraba la imagen aludida en un teléfono celular.

El árbitro Marciniak muestra en su celular una supuesta infracción de los franceses en el segundo gol de Mbappé

“Están buscando a la pequeña bestia. Hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Amigos, grandes árbitros de Francia, me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos han enviado felicitaciones y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros. Hemos llegado al techo de cristal, pero aún quedan cosas por hacer”, se justificó el polaco.

La otra acción que pudo haber cambiado el curso de las cosas se registró en el minuto 86, cuando el encuentro ya estaba 2 a 2. Hacía poco los franceses habían conseguido el empate con dos ráfagas y los argentinos acusaban el impacto. Fue entonces cuando Marcus Thuram intentó ingresar en el área y se encontró con la pierna de Enzo Fernández. El delantero francés cayó y a simple vista parecía penal. De hecho, el árbitro hace sonar su silbato y señala el lugar donde cayó el atacante. Sin embargo, Marciniak inmediatamente juzgó que Thuram había fingido la falta, lo amonestó y cobró tiro libre indirecto para Argentina. En ese momento, según confirma ahora el referí, el VAR le cantó que había sido penal. “El VAR de la final, a cargo de Tomasz Kwiatkowski, dijo que el equipo revisó el incidente que involucró a Thuram e intuitivamente se inclinó por anular mi decisión en el campo, pero después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue correcta y estuvo de acuerdo en continuar el juego”, explicó Marciniak. Pasado en limpio: el VAR le canta al polaco el penal, pero el árbitro queda firme con la decisión que había tomado a la espera de una revisión. Una vez que las autoridades del VAR se cercioraron, le dieron la derecha a la autoridad en el campo de juego. A esas alturas, esa acción pudo haber cambiado el destino de la final, ya que un penal para Francia en el minuto 86 hubiera seguramente derrumbado las ilusiones argentinas.

La jugada que el VAR casi convierte en penal

Marciniak, de 41 años, también habló de su relación con Messi. “Hasta el Mundial de Rusia 2018, describiría nuestras relaciones como ásperas. Me gusta dejar jugar a los jugadores, no paro el juego cuando no es necesario, y no creo que eso le sentara muy bien, pero ahora creo que compró mi estilo y parece gustarle. Antes del partido se acercó a hablarme, les transmitió mi mensaje a sus compañeros y lo que pedí, funcionó”.

