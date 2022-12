Matheus Cunha se va de Atlético de Madrid y posteó un duro mensaje contra Cholo Simeone

escuchar

Los tiempos de gloria han pasado hace rato para Cholo Simeone en Atlético Madrid, que en las últimas dos temporadas parece no encontrar en su equipo las respuestas que siempre había hallado. No por nada, después de más una década al frente del club colchonero, al que llevó a ser protagonista no solo de la liga local, sino también de la Champions League, los rumores de su salida se han instalado y los cuestionamientos de los hinchas se han multiplicado, algo que nunca había ocurrido. Siempre se le tomó como virtud su manejo de los planteles y cómo los futbolistas creían en su idea y le respondían de manera fervorosa. Sin embargo, en tiempos de inestabilidad, también ese aspecto se va desdibujando.

La salida de uno de los futbolistas en este mercado de invierno europeo ha generado un nuevo cimbronazo en un equipo que parece acusar ahora todos los impactos. Matheus Cunha, el delantero brasileño que había llegado como una apuesta desde Hertha Berlin, a mediados de 2021, se marcha luego de un rendimiento que fue la esperanza al desencanto. El atacante de 23 años, por el que Atlético había pagado 26 millones de euros, será traspasado a Wolverhampton por una cifra que asciende a los 50 millones.

Matheus Cunha, ante Cristian Romero, durante el Argentina-Brasil por las últimas eliminatorias, en 2021; el delantero era una fija para Tite, pero finalmente no fue convocado para el Mundial

En su mensaje de despedida, publicado en su cuenta de Instagram, el oriundo de Paraíba agradeció a toda la afición colchonera, al tiempo que dedicó un párrafo a lo que consideró una salida no deseada, una especie de tiro por elevación a Simeone. “El fútbol es así, como cualquier otro trabajo, hay quien manda porque en algún momento fue muy importante, tiene sus jerarquías y hay quien toma las decisiones y entonces tú también tienes que tomar las tuyas. Mi corazón siempre tendrá un pedazo de Atleti!”, escribió en su posteo.

Cunha debutó en Atlético de Madrid el 21 de agosto de 2021, cuando ingresó para jugar los 11 minutos finales en el empate ante Villarreal por 2 a 2. Anotó su primer tanto dos meses más tarde, en la igualdad 2 a 2 frente a Levante. Su proceso de adaptación costó un poco, y recién Simeone confió en él para la titularidad en diciembre de 2021. A la par de ello, era habitual convocado por Tite para los encuentros de la eliminatoria sudamericana con la selección de Brasil, donde solía ser titular. En la temporada 21/22 anotó seis tantos (a Levante, Cádiz, Mallorca, Valencia, Getafe y Elche, ninguno significativo) y dio cuatro asistencias en 29 partidos. Ya en la liga en curso, ha participado de once encuentros (solo en tres como titular), y no logró anotar.

El delantero brasileño se inició en las divisiones inferiores de Coritiba, pero debutó como profesional en Sion, de Suiza, en 2017. Al año siguiente fue transferido al Leipzig, donde estuvo dos temporadas, antes de llegar a Hertha. Tras la floja experiencia en Atlético de Madrid, continuará en Wolverhampton donde juegan varios futbolistas representados por su agente, el poderoso Jorge Mendes, el mismo que maneja los destinos de Cristiano Ronaldo.

