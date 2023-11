escuchar

15.45 Homenaje de Barcelona

“Hoy, hace 20 años...”, así fue el inicio de la historia que quiso contar Barcelona para recordar aquel primer día en que Messi, tal vez sin imaginarse la dimensión que tendría con el correr del tiempo, comenzaría a convertirse en una leyenda del fútbol mundial. La institución catalana hizo un breve repaso de las jugadas del astro, incluso recordadas por él, durante ese partido amistoso disputado frente a Porto. De apenas 16 años, estaba entre los suplentes y llevaba el número 14 en su espalda. “El resto es historia”, agregó el club.

Hoy hace 20 años...



El mejor jugador de la historia debutó con el Barça. 🐐 pic.twitter.com/VZVdyY0jtd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2023

“A mí me lo dijo mi padre el jueves por la noche. Le había avisado [Josep] Colomer (exdirector del fútbol base del Barça) que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro”, contó en ese momento Messi, en una entrevista que le realizaron desde la institución azulgrana. De esa manera, el rosarino se había enterado de que existía la posibilidad de jugar en Portugal para la inauguración del Estádio do Dragão.

15.35 Messi contra Uruguay II

Seis tantos les marcó Messi a los vecinos. Cinco se dieron en triunfos por eliminatorias mundialistas: uno en el 2-1 de 2008, dos en el 3-0 de 2012, uno en el 1-0 de 2016 y uno en el 3-0 de 2021. Y el otro, en un amistoso de 2019 en Tel Aviv, que terminó 2-2. En total, Messi ganó nueve partidos, empató cuatro y perdió uno contra la selección celeste.

Lionel Messi, en un encuentro en Montevideo, en noviembre de 2021 ERNESTO RYAN - POOL

15.25 Messi contra Uruguay

Los enfrentamientos entre Messi y la selección uruguaya tienen un amplio historial, de casi dos décadas. El primero tuvo lugar el 3 de julio de 2004 en el estadio Campus Municipal Alberto Suppici, de Colonia, y fue un amistoso de preparación del seleccionado sub 20. La Argentina ganó por 4 a 1 y el zurdo rosarino ingresó a treinta minutos del final con el número 17 y anotó dos goles, los primeros de los ocho que, en total, le marcó a Uruguay. En estas horas, el diario El País, de Montevideo, publicó una declaración de aquel día de Messi, que por entonces era casi un desconocido en aquel país: “Es un orgullo estar acá, es lo mejor que me podría haber pasado”.

15.10 Demasiados condimentos

El partido entre la Argentina y Uruguay de este jueves, por la quinta fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, tiene condimentos que van más allá de la clásica rivalidad entre ambos seleccionados. El partido se desarrollará en la Bombonera, sin antecedentes entre ambos equipos desde hace 45 años (en 1978 hubo un 3-0 para el local, con goles de Leopoldo Luque, Osvaldo Ardiles y Norberto Alonso). Será, asimismo, el primer duelo del entrenador Marcelo Bielsa contra su país dirigiendo al equipo celeste, en el que estará de regreso el delantero Luis Suárez. Y puede resultar el último encuentro de Lionel Messi con Uruguay, a casi 20 años del primer cruce entre las dos partes.

14.50 El largo invicto en las Eliminatorias

La selección argentina lleva 25 partidos sin perder en las Eliminatorias. La última vez fue el 28 de marzo de 2017, cuando cayó ante Bolivia (0-2), en La Paz. En Desde entonces, hilvanó una serie positiva que incluyó toda la carrera hacia el Mundial Qatar 2022. La racha se inició con cuatro juegos a cargo de Jorge Sampaoli y se completa con 21 partidos de la gestión Lionel Scaloni. El invicto de Argentina es el tercero más largo de la historia de las Eliminatorias de la Conmebol, después de los alcanzados por Brasil entre 2015 y anoche (36 juegos) y desde 1954 hasta 1993 (31 encuentros).

El 17 de octubre pasado, la Argentina derrotó 2 a 0 a Perú por Eliminatorias Martin Mejia - AP

14.40 La foto de la “discordia” en la selección

A pocas horas del enfrentamiento con Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias (esta noche, en la Bombonera), una porción de los citados por Scaloni posó en el interior del predio de la AFA, en Ezeiza, con la Copa del Mundo. Luciendo la remera de las tres estrellas, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso (no integró el plantel mundialista por una lesión) y Nahuel Molina sonrieron para una fotografía que luego fue posteada en las distintas redes sociales de los jugadores. Claro que la foto tuvo un gran ausente. Emiliano Dibu Martínez, el héroe del arco argentino. Y el jugador de Aston Villa les reclamó a sus propios compañeros en el mismo posteo. “Cómo me limpiaron”, bromeó el arquero. Y recibió decenas de simpáticas respuestas.

instagram de Cuti Romero Instagram

14.35 Los lazos entre Messi y Bielsa

Los rosarinos Lionel Messi y Marcelo Bielsa se verán las caras esta noche en la Bombonera: mientras que el crack intentará volver a ser desequilibrante en la cancha, como tantas veces, el DT buscará la forma de quitarle el invicto a la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Hay una primera historia que los liga cuando al Loco le llegó en 2002 un video en VHS de Messi a sus 15 años, edad en la que ya deslumbraba. Es La historia del video de un “chavalito extraordinario”, a partir del mensaje de un informante que terminó resultando clave para lo que siguió después.

Un encuentro de grandes, cada uno en su rol: Messi con Bielsa

14.15 Así formará Argentina

La formación de Argentina ante Uruguay sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez. La única modificación concreta de Scaloni en relación al equipo que derrotó 2-0 a Perú en Lima será el regreso de Nahuel Molina a la banda derecha de la defensa en lugar de Gonzalo Montiel.

Nicolás González, un jugador muy valorado por Scaloni Natacha Pisarenko - Getty Images South America

14.00 A qué hora abre la Bombonera

Las puertas del estadio se habilitarán desde las 17, con el objetivo de que los simpatizantes comiencen a llegar lo más temprano posible. ”Todas las entradas serán controladas para verificar su autenticidad en todos los accesos y además los tickets cuentan con la indicación de su lugar de ingreso”, comunicaron. El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño instó a los hinchas a no ir con las camisetas de sus equipos y a asistir solamente con los colores de la selección argentina.

13.55 El operativo de seguridad

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a través de la Policía de la Ciudad, anunció hoy un “gran operativo de seguridad” de cara al partido de esta noche entre los seleccionados de Argentina y Uruguay, en La Bombonera, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El documento difundido detalla que “en total habrá 1.100 efectivos de la Policía de la Ciudad desplegados en los accesos a las tribunas y en zonas aledañas al estadio”. ”Participarán también del operativo Agentes de Tránsito, Prevención e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los Cadetes policiales, quienes serán los encargados de implementar el programa Tribuna Segura para identificar a personas con impedimentos”, explicó el organismo.

La Bombonera, escenario nuevamente de un partido de Eliminatorias Sudamericanas Prensa Boca

13.50 Un desafío clásico para la selección

Bienvenidos al liveblog de una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El seleccionado argentino, líder con puntaje ideal para el Mundial 2026, recibirá hoy en La Bombonera a Uruguay, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, por la quinta fecha. El último partido de los campeones del mundo en el país en 2023 se jugará a partir de las 21 en el estadio de Boca Juniors, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por la TV Pública y TyC Sports. Con la presencia del capitán Lionel Messi, flamante ganador de su octavo Balón de Oro, la “Scaloneta” pondrá en juego el invicto en una nueva edición del legendario clásico del Río de la Plata.

LA NACION