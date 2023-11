escuchar

La selección argentina ultima detalles para el partido de esta noche a las 21 en la Bombonera ante Uruguay, por las eliminatorias sudamericanas. Líder de la clasificación con puntaje perfecto (cuatro jugados, cuatro ganados, sin goles en contra), el equipo continúa la senda triunfadora del Mundial de Qatar. Así, el entrenador, Lionel Scaloni, no tocará demasiadas piezas para el encuentro ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Las dos dudas que arrastraba el cuerpo técnico se disiparon en las últimas horas: Julián Álvarez sería el 9 y relegaría al banco de suplentes a Lautaro Martínez. Además, la actualidad de Nicolás González haría que arrancara el encuentro en el lugar de Ángel Di María, quien se recuperó de una lesión en Benfica, su club, y regresó a la convocatoria.

González, formado en Argentinos Juniors y con presente en Fiorentina (Italia) tiene una virtud muy buscada por Scaloni y sus ayudantes, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala: la versatilidad. Puede ser carrilero, mediocampista y hasta lateral. Tampoco tiene problemas de perfil. Y garantiza un despliegue físico desde el primer minuto de juego que pocos futbolistas pueden integrar. Un cúmulo de puntos positivos que, sin embargo, no implican que Di María (suplente en el arranque) no tenga minutos en la cancha de Boca. Scaloni tiene a Di María en lo más alto de su consideración y el ex Real Madrid y Manchester United saldrá a la cancha en la Bombonera en el segundo tiempo. Puede ser, incluso, la llave del partido si es que la defensa charrúa se transforma en una pared infranqueable. Fideo es desborde, desequilibrio, uno contra uno y talento al servicio del equipo.

Lo mejor del 2-0 de Argentina ante Perú

De esta manera, la única modificación concreta de Scaloni en relación al equipo que derrotó 2-0 a Perú en Lima será el regreso de Nahuel Molina a la banda derecha de la defensa en lugar de Gonzalo Montiel. El ex River y Sevilla, que ahora juega en Nottingham Forest de la Premier League inglesa se lesionó en tierras incaicas y ni siquiera fue convocado. Molina, surgido en Boca y actual jugador de Atlético de Madrid, volvió en plenitud y será el dueño del puesto. En el banco de suplentes, y ante la ausencia de otro lateral derecho lesionado como Juan Foyth, la novedad: el catalán Pablo Maffeo (Mallorca) quien se vestirá de albiceleste gracias a sus genes maternos.

En el otro lateral, el izquierdo, estará Nicolás Tagliafico, como en la capital peruana. En la nómina del entrenador hay dos zurdos más para ese puesto. Uno es Marcos Acuña, el habitual contendiente del ex Ajax, Banfield e Independiente para ese lugar. El otro, una novedad: Francisco Ortega, formado en Vélez y con presente en Olympiacos, de la liga griega. El resto de la última línea sale de memoria: Emiliano “Dibu” Martínez, un inamovible, será el arquero. Y Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi compartirán la zaga central.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la competencia por ser el 9 de Argentina Aníbal Greco - La Nación

En el mediocampo tampoco hay dudas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se repartirán la sala de máquinas del equipo y serán los encargados de juntar pases y generar juego. Por delante del trío, y tirado apenas hacia la banda derecha, el talismán del equipo: Lionel Messi. Fundamental contra Perú (anotó los dos goles del 2-0 final), la Pulga se mantuvo en acción pese a que la Major League Soccer estadounidense terminó para su equipo, Inter Miami. Jugó el último fin de semana la “Noche de Oro”, en la que ofrendó su octavo Balón de Oro a los hinchas. Mantuvo su sonrisa, esa que se le dibujó desde que cambió París por la ciudad más cosmopolita de la península de la Florida. Esa que tiene marcada a fuego desde que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Messi está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad, está en condiciones y está bien”. Scaloni disipó las dudas sobre su tocayo futbolista, el hombre que puede ayudarlo a desactivar el dispositivo defensivo que plantee Marcelo Bielsa en la Bombonera. La Pulga, entonces, será el primero en salir con el equipo argentino a la cancha de Boca, con el brazalete de capitán. Como tantas otras veces. Será la primera vez que lo haga en esa cancha como campeón del mundo.

Lionel Messi, en el predio que lleva su nombre donde se entrenan las selecciones argentinas JUAN MABROMATA - AFP

La última vez de Messi en la Bombonera en un partido oficial fue el 25 de marzo del año pasado. Se jugaba la penúltima fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar y el equipo albiceleste vencía por 3-0 a Venezuela. La Pulga anotó el último tanto, a ocho minutos del final. Ese día debutó Alexis Mac Allister en el equipo: el ex Argentinos Juniors y Boca se convertiría en una pieza clave de los campeones del mundo. Y reemplazaría a Giovani Lo Celso en la nómina definitiva. Después de aquel encuentro, la Pulga volvió al coliseo xeneize para el partido despedida de Juan Román Riquelme.

El equipo argentino sabe que Uruguay no será un rival sencillo. Tiene a un entrenador que conoce a la perfección el fútbol argentino. Y futbolistas de buen pie que pueden complicar hasta al campeón del mundo. Con el valor agregado de tratarse de un clásico. Una previa de fuste para ese choque de planetas que se dará el martes en el Maracaná: Brasil vs. Argentina.

