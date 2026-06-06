Argentinas vs. Honduras: a qué hora se juega el amistoso en Texas

La selección argentina asume este sábado el primero de los dos amistosos que tiene programados en la antesala del Mundial 2026, que iniciará el próximo jueves 11 de junio. El equipo albiceleste jugará ante Honduras desde las 21 (horario argentino) en Texas, con la idea de terminar de pulir detalles y ver los últimos movimientos de cara al debut. Si bien se trata de un rival netamente inferior, al DT Lionel Scaloni le servirá para seguir observando cuestiones sin arriesgar de más. De hecho, mientras prepara este partido se escurre el tiempo de tolerancia para los que están con molestias físicas, que lógicamente no saltarán a la cancha para este encuentro.

Los detalles de este amistoso se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com o ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma LPF Play.

Para este sábado quedarán afuera, seguro, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes y Julián Álvarez, futbolistas cuya relevancia excede lo estrictamente deportivo y que forman parte del corazón de un equipo campeón del mundo. Los cuatro están entre los principales “tocados” de una lista larga que tiene en alerta a Nico Paz, Nicolás González, Gonzalo Montiel y en menor escala a Nahuel Molina.

“Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, dijo Scaloni en estos días, notoriamente no dispuesto a pagar las consecuencia de tantas lesiones una vez que empiece el torneo. Lionel Messi, que afrontará su sexto Mundial, ingresaría unos minutos ante Honduras.

Por otro lado, el próximo martes, en esta misma tónica, se levará a cabo el segundo y último ensayo, ante Islandia desde las 22.

Lionel Scaloni es claro con sus futbolistas: no arriesgará dejando lesionados en la nómina Gustavo Garello - AP

En la Copa del Mundo el equipo argentino integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los europeos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos.

Honduras, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder. En la tabla de mejores segundos terminó con la misma cantidad de puntos e igual diferencia de gol que Surinam, pero no logró meterse en el repechaje por tener menos tantos a favor.

Lionel Messi se pone a punto con la selección y a los 38 años, solo jugará unos minutos ante Honduras Charlie Riedel - AP

Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 6 de junio.

: Sábado 6 de junio. Hora : 21 (Horario argentino).

: 21 (Horario argentino). Estadio : Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

: Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : Telefé y TyC Sports.

: Telefé y TyC Sports. Streaming : LPF Play.

: LPF Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.18 contra los 24.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Honduras. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.50.