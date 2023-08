La escalofriante lesión de Luciano Sánchez y el llanto desconsolado del expulsado Marcelo en Argentinos y Fluminense, por la Copa Libertadores

escuchar

En el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Fluminense, de Brasil, en La Paternal, una jugada a los 10 minutos del segundo tiempo dejó a todos conmocionados. El lateral Marcelo, una gloria del Real Madrid y de la selección de su país, se fue expulsado y desconsolado luego de lesionar de gravedad en una pierna a Luciano Sánchez, el número 3 del equipo argentino, en una acción escalofriante.

Con el juego 1-0 en favor del local, el emblemático futbolista carioca recuperó la pelota en un costado del campo, enganchó entre dos rivales y cuando salió hacia el centro se le fue un poco larga. Allí, se desencadenó una situación involuntaria, pero no apta para gente impresionable. A tal punto que instantáneamente el brasileño supo de la gravedad de la lesión. Fue dramático.

Luciano Sánchez ya tiene su pierna izquierda luxada luego de ser pisado por Marcelo en el partido entre Argentinos y Fluminense, por la Copa Libertadores. Ivan Fernandez - AP

Al intentar eludir a Sánchez, Marcelo se llevó la pelota con la derecha y terminó pisando con la otra a su rival, algo que notó y por eso levantó una mano disculpándose. Pero al darse vuelta, pronto se agarró la cabeza al darse cuenta de que, aparentemente, había fracturado al lateral y estalló en llanto.

Con el futbolista de Argentinos tendido en el césped inmóvil y los médicos ingresando de inmediato a atenderlo, lo que predominaron fueron los gritos de dolor de Luciano, los rostros de preocupación en quienes estaban cerca y la imagen de Marcelo arrodillado en el campo apoyándose sobre un compañero, ya con lágrimas en sus ojos. No podía creer lo que sucedía.

Luciano Sánchez está en el piso con su pierna luxada y dos de sus compañeros ya se acercan a auxiliarlo. Ivan Fernandez - AP

Mientras atendían al jugador y pedían el ingreso de una camilla rápidamente, Marcelo no dejaba de caminar tomándose la cara. En ese momento, un silencio se hizo en el estadio y varios jugadores rodearon a Sánchez, de 29 años, para intentar serenarlo o consolarlo.

El brasileño, que hasta ese momento no había visto la tarjeta roja, iba comentando su desconsuelo con cada compañero que se cruzaba en su camino. Hasta los jugadores de Argentinos se acercaban al ex Real Madrid para calmarlo. No hubo ningún tumulto ni protesta. Todos entendieron que había sido una acción muy desafortunada.

La jugada de la lesión de Sánchez

Siete minutos más tarde de la acción y apoyado en el VAR, el árbitro chileno Piero Maza expulsó a un Marcelo que ya no estaba anímicamente para seguir en el juego pero también entendió enseguida que, aunque no había tenido intención, debía ver la tarjeta roja. Tras escuchar al juez, que parecía explicarle paternalmente que la sanción era inevitable, el jugador nacido en Río de Janeiro hace 35 años bajó la cabeza y se fue, entre lágrimas.

Al reanudarse, a casi todos les costó poner la cabeza otra vez en el juego. Y para mayor lamento de Argentinos, Fluminense terminó empatando a tres minutos del final con un golazo que tuvo una particularidad: al ser expulsado el arquero Alexis Martín Arias y ya haber hecho sus cinco cambios, el equipo argentino tenía en el arco al mediocampista Leonardo Heredia, que había ingresado hacía 13 minutos por Luciano Gondou.

El resumen de Argentinos - Fluminense

El 1-1, no obstante, quedó en segundo plano en un clima de congoja por Sánchez, que luego de ser retirado en camilla fue trasladado de inmediato en ambulancia al sanatorio Finochietto, donde el primer diagnóstico que se conoce extraoficialmente es el de una luxación completa de rodilla (cuando el hueso se zafa de su articulación). Por ese motivo, será operado y tendrá por delante una recuperación que le demandará entre 8 y 12 meses.

