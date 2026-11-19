Argentinos Juniors e Independiente se enfrentan este sábado en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador de este cruce avanzará a cuartos y se verá las caras con el ganador del mano a mano entre Vélez y Belgrano. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bicho se clasificó a la instancia de eliminación directa del certamen local tras quedar segundo en la tabla de posiciones del Grupo B con 31 puntos al igual que Gimnasia de La Plata, al que superó por diferencia de gol (+6 contra +5 del Lobo). El Rojo, por su parte, avanzó de ronda en el séptimo puesto de la zona A con 23 unidades, misma cantidad que Newell’s, que terminó sexto por el balance de tantos (+3 contra -1 del equipo dirigido por Jadson Viera).

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La última vez que ambos equipos se cruzaron fue el 22 de septiembre de 2024, por la fecha 15 de la Liga Profesional, en un encuentro que se disputó en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y que finalizó 0 a 0. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Paternal es del 7 de octubre de 2023, en otro empate sin goles por la octava jornada de la Copa de la Liga.

Argentinos Juniors vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2026

Día : Sábado 21 de noviembre.

: Sábado 21 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro: Jorge Baliño.

Argentinos Juniors vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.03 contra los 4.08 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.17.