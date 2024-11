Arturo Vidal vuelve a la selección de Chile después de un año y tras las fuertes críticas al DT Ricardo Gareca

Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, volvió a ser convocado a la selección chilena, luego de más de un año, de cara a los partidos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericansa, según informó este lunes la Federación de Fútbol de Chile. “El Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que enfrentará la doble fecha de noviembre: Arturo Vidal”, se informó en un breve comunicado.

Vidal se entrena con la indumentaria de la selección de Chile, en una imagen de septiembre 2023

King Arturo, de 37 años y que militó en clubes como Barcelona, Bayern Munich, Juventus y Flamengo, había sido marginado por el técnico Ricardo Gareca de todos los partidos que enfrentó la selección este año. Su presencia es mucho más que simbólica. Este año su rendimiento fue in crescendo a medida que fue alcanzando plenitud física. Había llegado en enero a Colo Colo en medio de rumores de una lesión crónica, por los que debió realizarse exámenes médicos adicionales antes de concretar su regreso al club donde se formó.

La última vez que Vidal jugó por Chile fue el 12 de septiembre de 2023 ante Colombia, donde sufrió una lesión, por lo que se perdió el resto de los partidos del año de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Vidal se lució en el cruce de cuartos de final entre Colo Coo y River, más allá de que finalmente el conjunto chileno quedó eliminado Luis Hidalgo - AP

Vidal, que este domingo se coronó con Colo Colo como campeón del fútbol chileno 2024, criticó públicamente a Gareca a comienzos de octubre por no haber sido convocado, al igual que otros jugadores de la llamada ‘Generación dorada’ a la selección.

“Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la selección. La selección nos necesita”, aseguró el King a mediados de año, al mencionar a integrantes de la generación de futbolistas que llevó a Chile a ganar la Copa América de 2015 y la Centenario de 2016.

Según Vidal, no se explicaba en ese entonces que Mauricio Isla, compañero en Colo Colo, no haya sido citado pese a que fue el último capitán del seleccionado ni que él mismo haya quedado afuera de la nómina. “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentarse con Brasil o los mismos partidos que yo? No. No hay”, aseveró el mediocampista.

Agregó que no ve “un rumbo en la selección” y le reclamó al DT “saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas eliminatorias”. Incluso dijo: “Parece que este huevón no ve los partidos de la Copa Libertadores, sólo ve el campeonato argentino”.

Vidal abraza al DT Jorge Almirón luego de que se coronen campeones del fútbol chileno con Colo Colo

En los medios de Chile se muestran entusiasmados con el regreso de King Arturo a La Roja, quien inicialmente no estaba en la lista de citados para esta doble fecha, aunque remarcan que serán complejos los primeros días. La Tercera, por ejemplo, anticipa que “Vidal tendrá que recomponer la relación con Gareca, a quien ha criticado duramente, sobre todo en el marco de sus transmisiones vía streaming”.

“El problema es que el equipo anda mal. Y el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos porque hay que pelear para poder clasificar al Mundial. Vamos a ver qué pasa con Colombia, ojalá que muestren algo mejor y el equipo se suelte. Que muestre una idea de juego”, dijo el futbolista antes del partido entre Chile y Colombia, posterior a la derrota ante Brasil.

Y además, también cuestionó a través de sus transmisiones en vivo: “Los que mandan van a tener que tomar alguna decisión porque todavía se puede hacer algo. Matemáticamente, Chile no está eliminado y hay jugadores que le pueden dar mucho y seguramente puedan pelear mejor la Eliminatoria”.

Denunciado

La convocatoria de Vidal se produce una semana después del escándalo que protagonizó junto a otros jugadores de Colo Colo en un centro nocturno de Santiago, donde una mujer los acusó de haberla agredido sexualmente. Sin embargo, no se informaron avances en las investigación, procesados ni detenidos al respecto.

La denuncia se conoció en momentos cruciales, ya que el fin de semana se definió al campeón del fútbol chileno. En un escueto mensaje a periodistas, la Fiscalía confirmó que “hay denuncia por agresión sexual en el pub (...) pero nadie está detenido”. “Es contra jugadores de Colo Colo” y entre ellos está Vidal, agregó la Fiscalía en la comunicación.

ARCHIVO - El futbolista chileno Arturo Vidal durante su presentación como jugador del club Colo Colo en el estadio Monumental, el 23 de enero de 2024, en Santiago. (AP Foto/Esteban Félix) Esteban Felix - AP

De acuerdo a medios locales, la supuesta agresión sexual ocurrió la madrugada del lunes de la semana pasada en un local nocturno de Santiago, donde un grupo de jugadores del Colo Colo acudió para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Según relató a Chilevisión el administrador del bar, Félix Opazo, habían “entre 8 y 10 jugadores de Colo Colo” al interior del local.

La Roja visitará el 15 de noviembre a Perú y recibirá el 19 a Venezuela, dos partidos claves para mantener su aspiraciones mundialistas. En la actualidad el equipo trasandino ocupa el último puesto de la tabla, con apenas 5 puntos sobre 30 posibles, a siete de Bolivia, el seleccionado que por el momento estaría disputando un repechaje para acceder a la próxima Copa.

