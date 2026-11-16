¡Ascendió Godoy Cruz! Volvió a primera con un 9 que hizo 20 goles: cómo se reconstruyó tras el derrumbe

Transformar el dolor en motivación. Hacer de la angustia, sed de revancha. Reescribir la historia. Darle un nuevo significado a aquello que antes era tormento. Godoy Cruz es de Primera otra vez. Y su regreso a la máxima categoría es el testimonio cabal de la posibilidad de reconstruirse tras el derrumbe. El 15 de noviembre de 2025, ante Deportivo Riestra, el Tomba había descendido después de 18 temporadas ininterrumpidas en la elite de la pelota nacional. Exactamente un año después, esa fecha del calendario que representaba tristeza, es sinónimo de una alegría que permanecerá entre los más gratos recuerdos de sus hinchas.

Una multitud se trasladó desde Mendoza hacia Córdoba, donde el estadio de Belgrano fue epicentro de la esperanza que compartían los fanáticos de Godoy Cruz y, también, los de Tristán Suárez, su rival en la final por el primer boleto a la máxima categoría. La victoria (3-1) del Bodeguero, gracias a los goles de Esteban Burgos –de penal-, Axel Rodríguez y el goleador Martín Pino, se celebró en La Docta y, en paralelo, desató celebraciones y brindis en la provincia del buen vino.

La felicidad de todo el plantel de Godoy Cruz tras la consagración Noelia Figueroa - AFA

Antes de este trago dulce con el que logró saciar la exigencia de su hinchada, el equipo tuvo mal sabor de boca en el inicio de la temporada, en la que bajo la tutela de Mariano Toedtli no lograba hacer pie y transitaba de forma errante en la zona A: después de las 11 fechas iniciales, con un saldo de tres victorias, siete empates y una derrota, el entrenador dejó su cargo. Las dudas, en aquel entonces, abundaban respecto a la posibilidad de retornar a Primera.

“En esta categoría tenés que ser bicho, porque si no te comen”. La referencia corresponde a Pablo de Muner, el director técnico que asumió en plena temporada para buscar reestablecer la ilusión y el fútbol del Tomba, en una divisional durísima, en la que no abunda el toque y sobran las urgencias.

Adentro del área, dicen los expertos, siempre hay tiempo. Y Martín Pino, autor de 20 goles durante toda la campaña, incluido el tanto que selló la final ante Tristán Suárez, fue uno de los baluartes en el camino de regreso a la elite que transitó el Expreso mendocino. “El primero que me sorprendió fue Pino. Creo que tenemos muy buenos delanteros, pero Martín me sorprendió porque no creía que era tan completo”, se había sincerado De Muner –en Somos Godoy Cruz- sobre su carta goleadora.

El cordobés Pino no había echado raíces en divisiones inferiores, como ocurre con la mayoría de los futbolistas: hasta los 17 años se había desempeñado en la Liga Cordobesa de Fútbol, con la camiseta de Villa Azalais. Sus destacadas actuaciones en ese club regional llamaron la atención de Instituto, que lo fichó y con el que debutó como profesional en diciembre de 2017.

La Gloria fue el disparador de una carrera en la que, como tantísimos otros laburantes de la pelota, vistió distintas camisetas antes de llegar a tener gloria en el campo de juego. Martín había pasado por Gimnasia y Tiro de Salta, Guillermo Brown de Madryn y San Martín de Tucumán. Al Santo tucumano había llegado a préstamo desde Godoy Cruz, en el que durante 2024 no había tenido un rol preponderante en Primera.

Axel Rodríguez festeja su gol ante Tristán Suárez Godoy Cruz

Su retorno para el desafío de ascender fue a toda orquesta: a sus 20 goles le sumó nueve asistencias, de las cuales una también fue en la final contra el Lechero, ya que habilitó a Axel Rodríguez para el 2-0 parcial en el Barrio Alberdi. Su aporte sustancial trasciende las estadísticas y le reservará un lugar en el recuerdo de los fanáticos, quienes se ilusionarán con gritar más tantos suyos en el círculo máximo de la pelota.

Pero si de conquistas festejadas con locura se trata, el que forjó esa reacción en su máxima dimensión durante este 2026 fue Diego Viera. El defensor paraguayo fue el autor del agónico 2-1 ante Almirante Brown, con el que el Tomba le arrebató a Ferro en la última fecha el primer puesto de la zona A y, en consecuencia, el pasaje a Córdoba para la definición por el título. En aquella victoria contra la Fragata, el Tomba estuvo al borde del naufragio porque a los 47 minutos de la segunda parte el visitante había hecho el transitorio (y efímero) empate.

Godoy Cruz corrió desde atrás a Ferro literalmente hasta el último momento de la fase regular, en la que en las últimas dos fechas necesitaba una combinación: ganar sus dos partidos y esperar que el conjunto de Caballito no sumara más que un punto. Lo que asomaba prácticamente imposible, sucedió. Ambos equipos finalizaron con 66 puntos, pero la mejor diferencia de gol (+20) fue la que le permitió al Bodeguero escalar a la cima.

Así, el Expreso llegó como una tromba desde lo anímico al partido cumbre ante Tristán Suárez. La fiesta empezó desde temprano en Córdoba, ya que el primer gol tombino fue a los 12 minutos, con el penal anotado por Burgos, otro de los futbolistas destacados por De Muner. “Necesitaba una voz de mando y creo que esa voz es la de Burgos”, había sentenciado el entrenador en el camino ascendente del equipo, al que dirigió en 26 partidos con cifras de alto impacto: 17 victorias, dos empates y siete derrotas.

No hay dos sin tres para Godoy Cruz, que ya había arribado a Primera en 2006 y 2008. Este tercer ascenso, marcado por la potencia con la que tuvo en la recta final para hacer pesar su potencial y ambición, trazó también un paralelo con la carrera de De Muner, quien apenas consumado el título hizo mención a las dificultades de su carrera: “Cuesta muchísimo ser campeón, pasamos muchas batallas perdidas; muchas veces estuve resignado, por eso es imposible no disfrutar este momento”.

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, con optimismo en un entrenamiento previo a la definición Prensa Godoy Cruz

El orientador táctico del Tomba fue, además, memorioso y le dio crédito al primer entrenador de la campaña: “El 70 por ciento del plantel lo armó Mariano Toedtli, así que esto también es de él”. En plena euforia de miles de hinchas en las tribunas, mientras también tantos otros celebraban en Mendoza, De Muner puso la vara alta de cara a 2027, aunque también deslizó una reflexión algo inquietante: “Todavía hay más para dar; y creo que este equipo hasta no necesita de De Muner para hacerlo”.

Un año después del dolor máximo de descender, Godoy Cruz se puso de pie y volvió al lugar que ocupó durante 18 años, con grandes campañas, clasificación a certámenes internacionales y goleadas resonantes ante los históricos grandes. El retorno tendrá, además, una particularidad: lo esperan sus coterráneos Independiente Rivadavia y Gimnasia. El Tomba grita que es de Primera con una fuerza que llega hasta el cielo, donde entre sus hinchas celebra uno que vistió los colores y dejó una huella imborrable: el Morro García.