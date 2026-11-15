Rodolfo Arruabarrena no se conforma con la final de Copa Argentina: “Somos Boca. Queremos pelear por todo”

Luego del 3-0 a Banfield en Mendoza que clasificó a Boca para la final de la Copa Argentina, el entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó que el capitán Leandro Paredes salió por cansancio, destacó la importancia de “estar bien de la cabeza” con miras a los objetivos del equipo (la final de la Copa Sudamericana contra Mineiro, por ejemplo) y enfatizó: “Somos Boca. Queremos pelear por todo”.

“Contento de volver a una nueva final. Saben lo que significa la Copa Argentina para mí. Contento, además, por los jugadores. Es difícil tener una semifinal después de lograr el título”, comenzó Arruabarrena, que siete días antes había visto la coronación de Boca como “campeón de liga” por ser el club que más puntos sumó en la temporada. Y añadió, sobre el cruce con Banfield: “Nos costó en el primer tiempo. Después tuvimos el control. Hicimos el gol en el momento justo. Un lindo gol. En el segundo tiempo tuvimos más espacios y estuvimos más precisos. El triunfo es merecido”, opinó, aludiendo al tanto de Santiago Ascacibar, de fines de la etapa inicial.

"Hay que tratar de que no llevar esa mochila que teníamos nos haga soltar un poco. Podemos jugar mucho mejor. Tenemos un trajín físico; lo importante es que estemos bien de la cabeza", observó Arruabarrena. Marcelo Aguilar

Sobre sus dirigidos y el temple del equipo, el DT apuntó: “Es volver a insistir en seguir teniendo esa mentalidad y esa hambre. Los chicos están muy metidos y los resultados van ayudando. Tenemos una semana [hasta la final de la Sudamericana en Colombia]. Esperemos darle una alegría a nuestra gente”.

Consultado acerca de la decisión de no rotar los futbolistas y poner ante Banfield a los mejores, salvo Lautaro Blanco, Arruabarrena respondió: “Vamos conociendo a los jugadores. Tengo jugadores inteligentes. Trato de poner a los que están mejor. Vamos partido a partido. Este era para tener una final nuevamente. Había que poner lo mejor. Blanco tenía una molestia; quería estar. He entendido que era mejor recuperar. Creí que el Ruso [Ascacibar] estaba bien. Lea [Paredes] siempre quiere estar. Le pregunté cinco minutos antes [del cambio] y me dijo que estaba bien. Son pibes que conocen su cuerpo”, detalló. Paredes fue relevado por Tomás Belmonte a los 29 minutos de la segunda parte.

"CONTENTO DE VOLVER A TENER UNA NUEVA FINAL" 🗣️🔵🟡



La palabra del Vasco Arruabarrena en conferencia de prensa luego del triunfo ante Banfield en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hoq9IJ5A1 — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2026

El preparador xeneize negó que el 5 hubiera dejado el campo por una lesión. “Paredes salió cansado. Viene de un año de mucha actividad, con la lesión antes del Mundial. Es el capitán y el líder, sobre todo en rendimiento. Nos beneficia mucho. Sabe mantener los ritmos, cuándo tenemos que jugar con un poquito más de intensidad... Las palabras son todas elogios. En el truco pierde bastante... no es tan bueno como dicen [risas]. Es gratificante tener un jugador de esa categoría y ese nivel”, comentó.

Ante una pregunta sobre el nivel de Álvaro Montero [tres atajadas en el estadio Malvinas Argentina], el Vasco respondió: “Viene a un club muy importante. Lleva una adaptación. Lo ha hecho bien desde el principio. Es un arquero de selección. De jerarquía. Nos transmite seguridad. El grupo se siente respaldado por su rendimiento. Hay una linda competencia, y esa competencia genera que los rendimientos sean altos”.

"ALGUNAS VECES EN EL TRUCO PIERDE BASTANTE..." 😅



🔵🟡🗣️ El Vasco Arruabarrena se refirió a Leandro Paredes en conferencia: "ES GRATIFICANTE PARA EL STAFF TENER UN JUGADOR DE ESA CATEGORÍA" pic.twitter.com/Qgpky6shds — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2026

Sobre el futuro, el ex defensor afirmó: “Somos Boca. Tenemos que ir a buscar. Hay momentos en que puede haber una rotación, un mix. Venimos de semanas largas. Si vamos consiguiendo lo que queremos, en algún momento habrá variantes. Queremos pelear por todo. Desde hace rato venimos diciendo «presente» en los momentos oportunos. Aquel a quien le toca jugar, responde. Eso es gratificante para mí como entrenador".

De todas maneras, el DT es consciente de que al equipo le quedan cosas por mejorar: “Soy bastante autocrítico. Siempre quiero un mejor rendimiento. El título del otro día no tiene que meternos más presión, sino que hay que tratar de que no llevar esa mochila que teníamos nos haga soltar un poco. Podemos jugar mucho mejor. Hay algunos chicos a los que todavía les falta porque no tienen tanto fútbol. El primer tiempo nos ha costado producto de lo que venimos cosechando. Tenemos un trajín físico; lo importante es que estemos bien de la cabeza. Hay una semana para trabajar”, aludió a la definición de la Copa Sudamericana, del próximo sábado en Barranquilla.

Compacto del triunfo de Boca sobre Banfield

De todas formas, Arruabarrena valora la inercia ganadora que lleva su Boca. “Es importante acostumbrarse a ganar, y más en este club. Lo dije cuando le ganamos a Lanús y no merecimos hacerlo. Tener ese carácter e insistir cuando las cosas van mal son virtudes del equipo. Siempre quiero ser superior, tener la posesión y llegar yo, pero en el fútbol argentino es imposible dominar noventa minutos. El equipo muestra esa entereza”, consideró en la conferncia de prensa posterior al 3-0.

Por último, le consultaron sobre lo primero que había dicho cuando se hizo cargo del plantel. “Cuando llegamos fuimos sinceros. Fui de cara, como siempre voy. Les dije que necesitaba de todos. Creo que durante estos meses –ya ni sé cuántos; parece una eternidad– han tenido oportunidades todos. Somos injustos con algunos chicos, pero son decisiones que tengo que tomar. Los que están fuera suman muchísimo. Y son chicos que tal vez seis meses atrás eran criticados. Yo veo el día a día. No son de Boca Predio y están sumando. Me saco el sombrero. Son los que realmente arman grupo y tiran para adelante”, contestó.