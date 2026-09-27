Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Boca sobre Racing

Boca Juniors dio un paso más en la Copa Argentina 2026 con el histórico triunfo que logró este domingo frente a Racing 3 a 2 por los cuartos de final en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Andrés Gariano y se metió en semifinales.

El xeneize empezó perdiendo por los tantos de Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez, pero lo revirtió con un hattrick de cabeza de Enner Valencia, quien había ingresado a los 56′.

El próximo rival del conjunto de Rodolfo Arruabarrena será Banfield, que en cuartos eliminó a Deportivo Riestra por penales 7 a 6 tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. En la parte baja del cuadro Atlético Tucumán superó por penales a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 después de empatar 1 a 1 y espera por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el próximo jueves en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra (6) 1-1 (7) Banfield.

Racing 2-3 Boca Juniors.

Independiente Rivadavia (2) 1-1 (3) Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 1° de octubre en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Semifinales de la Copa Argentina 2026

Banfield vs. Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes de La Plata

El cuadro de la Copa Argentina 2026, con tres semifinalistas definidos Canchallena

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.