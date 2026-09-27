Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Boca sobre Racing

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 3 a 2 en el Gigante de Arroyito y enfrentará en la próxima instancia a Banfield
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Boca Juniors dio un paso más en la Copa Argentina 2026 con el histórico triunfo que logró este domingo frente a Racing 3 a 2 por los cuartos de final en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Andrés Gariano y se metió en semifinales.
El xeneize empezó perdiendo por los tantos de Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez, pero lo revirtió con un hattrick de cabeza de Enner Valencia, quien había ingresado a los 56′.
El próximo rival del conjunto de Rodolfo Arruabarrena será Banfield, que en cuartos eliminó a Deportivo Riestra por penales 7 a 6 tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. En la parte baja del cuadro Atlético Tucumán superó por penales a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 después de empatar 1 a 1 y espera por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el próximo jueves en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia.
Resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026
- Deportivo Riestra (6) 1-1 (7) Banfield.
- Racing 2-3 Boca Juniors.
- Independiente Rivadavia (2) 1-1 (3) Atlético Tucumán.
- Platense vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 1° de octubre en el estadio Norberto Tito Tomaghello.
Semifinales de la Copa Argentina 2026
- Banfield vs. Boca Juniors.
- Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes de La Plata
Tabla de campeones la Copa Argentina
El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.
- Boca - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020)
- River - 3 (2016, 2017 y 2019)
- Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato (2022) / Estudiantes de La Plata (2023) / Central Córdoba (2024) / Independiente Rivadavia (2025) - 1
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