Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia este jueves a la noche tras sufrir un cuadro de “derrame pleural” en el pulmón derecho. El exfutbolista de Boca, de 40 años, fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol en Lomas de Zamora donde permanece internado de gravedad y bajo diagnóstico reservado.

La noticia de la internación del exjugador de fútbol fue difundida en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, y comunicada por el periodista Pepe Ochoa. “Él estaba muy mal. Venía de días de sentirse muy, muy mal, tenía en el pulmón pus y agua”, indicó Ochoa este viernes a la noche y agregó: “Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho”.

Según precisaron en LAM, Osvaldo ingresó al centro médico el jueves alrededor de las 23. Hasta allí fue llevado por una de sus hermanas luego de que el exfutbolista le solicitara ayuda por teléfono. “Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga”, detalló Ochoa.

En ese sentido, el periodista de espectáculos indicó que el deterioro pulmonar de Osvaldo se habría ocasionado a partir del consumo de drogas y que “está muy delicado”. “Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de [Martín] Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado”, informó Ochoa.

Alejado de las canchas, el exfutbolista, que vive en Banfield, se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.

Daniel Osvaldo dejó el fútbol y se dedica al rock con su banda Barrio Viejo

Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Yanina Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos.

Nacido en enero de 1986 en Lanús, hizo inferiores en distintos clubes del sur del conurbano bonaerense hasta que se afianzó en Huracán, en CABA, donde hizo su debut profesional. En 2006 emigró a Italia, donde jugó como delantero en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna en la Serie A.

No obstante, siguió su carrera en LaLiga, España. Allí se sumó al Espanyol, donde tuvo una destacada temporada 2010/11 y se convirtió en uno de los delanteros argentinos más reconocidos del campeonato español.

Daniel Osvaldo marcó un total de 7 goles en los 21 partidos que jugó con Boca Mauro Alfieri - LA NACION

Más tarde, llegó a Roma por unos 16.000.000 de euros y posteriormente pasó por Southampton (en la liga inglesa), Juventus e Inter. Con la Vecchia Signora conquistó la Serie A 2013/14, mientras que en la temporada siguiente volvió al fútbol argentino para vestir los colores de Boca Juniors, a préstamo.

En 2015 fue campeón con Boca Juniors de la Copa Argentina y el torneo local y posteriormente pasó por Porto en Portugal y otros clubes antes de retirarse del fútbol profesional en 2020, luego de una última experiencia en Banfield. A nivel selecciones, Osvaldo se nacionalizó como italiano para representar a Italia, donde disputó 14 partidos con la selección mayor, en los que marcó cuatro goles.