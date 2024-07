Así está el cuadro semifinales de la Copa América 2024, tras el triunfo de la selección argentina

Escuchar

La Copa América Estados Unidos 2024 está en etapa de definiciones y solo quedan tres seleccionados en carrera por el título, luego de la victoria de la selección argentina sobre Canadá 2 a 0 en la primera de las semifinales que se disputó este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El marcador lo abrió Julián Álvarez a los 22′, que definió mano a mano con el arquero Maxime Crépeau tras un gran pase de Rodrigo De Paul. En el complemento, apenas comenzado, el equipo de Lionel Scaloni dio el golpe de gracia con Lionel Messi. El capitán desvió un remate de Enzo Fernández y, luego de la corroboración de la jugada en el VAR, festejó su primer gol en el certamen.

El combinado albiceleste dio un paso más y espera por Uruguay o Colombia, que chocan por el otro cruce este miércoles desde las 21 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte. El duelo se transmite en vivo a través de DSports y el Canal 116 de Flow, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales DGO y Flow.

Cruces de la Copa América 2024

Cuartos de final

Argentina 1 (4) - (2) 1 Ecuador.

Venezuela 1 (3) - (4) 1 Canadá.

Colombia 5 - 0 Panamá.

Uruguay 0 (4) - (2) 0 Brasil.

Semifinales

Argentina 2 - 0 Canadá.

Colombia vs. Uruguay - Miércoles 10 de julio a las 21 en el Bank of América Stadium, Charlotte, North Carolina.

El cuadro de la Copa América 2024, con la selección argentina en la final Canchallena

Partido por el tercer puesto

Canadá vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 13 de julio a las 21 en el Bank of América Stadium de Charlotte.

Final

Argentina vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Hasta el momento se disputaron 29 partidos de los 32 programados que tiene el certamen hasta el 14 de julio, día de la final en el Hard Rock Stadium de Miami. 12 de los 16 combinados que arrancaron el torneo ya quedaron eliminados: Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil, Perú, Chile, México, Jamaica, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Canadá tampoco tiene posibilidades de ser campeón, pero no concluyó su participación porque deberá jugar el partido por el tercer puesto vs. el perdedor de Uruguay vs. Colombia.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina / Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

LA NACION