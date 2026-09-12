Así está la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Argentinos Juniors (46 puntos), Independiente Rivadavia y Vélez (45).

Argentinos Juniors es el actual líder de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Boca (44), Gimnasia de La Plata (41), Rosario Central (40), River (39), Estudiantes de La Plata (38) e Independiente (37). El Rojo tiene la misma cantidad de unidades que Instituto pero lo supera en la clasificación general por diferencia de gol (+5 contra +3).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Es el caso del Pirata, que actualmente está noveno pero le estaría dejando su lugar a Independiente por haber ganado el Apertura.

Lo mismo ocurrirá si Estudiantes de La Plata o Platense se consagran en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Boca derrotó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana y se ilusiona con pasar de ronda Facundo Morales / Fotobaires

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 3: Vélez (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 4: River (a definir).

Tabla Anual 5: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 6: Independiente (a definir).

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata y Platense están en cuartos de final, Rosario Central e Independiente Rivadavia se despidieron en octavos, y Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí, el xeneize sigue en carrera por el título. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre, River y, justamente, el Granate, fueron eliminados.