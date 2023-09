escuchar

La Copa de la Liga Profesional es el último torneo de la temporada 2023 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en ella se deciden, además de los dos descensos a la Primera Nacional, los clasificados a los torneos internacionales del año próximo. Los 28 clubes suman puntos para la tabla anual, que se contabiliza desde la Liga Profesional en la que River se coronó campeón y se quedó con el primer boleto a la Copa Libertadores 2024.

Al máximo campeonato continental irán, además del Millonario, los ganadores de la Copa de la Liga y la Copa Argentina en curso. Los otros tres lugares se definirán a través de la clasificación general y actualmente quienes los obtienen son Talleres (56 puntos), San Lorenzo (51) y Boca (47), que mantuvieron sus ubicaciones a pesar de que no pudieron ganar en la tercera fecha. Esta ecuación puede cambiar si alguno de esos equipos se queda con alguno de los dos torneos en curso. En ese caso, el cupo de la Libertadores pasaría al siguiente equipo mejor ubicado, y así sucesivamente. Lo mismo sucedería si River festeja en la Copa de la Liga.

San Lorenzo empató en Santa Fe con Unión y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2023 Télam

Los seis clubes clasificados por debajo de la ‘T’, el Ciclón y el xeneize están ingresando de momento a la Copa Sudamericana 2024: Defensa y Justicia (46 unidades) Lanús (46), Rosario Central (46), Estudiantes (45), Godoy Cruz (45) y Argentinos Juniors (44). Por lógica, las posiciones pueden modificarse en la medida que alguno de esos clubes ubicados en esas posiciones gane la Copa de la Liga o la Copa Argentina, o consiga ingresar a la Copa Libertadores por otra vía.

Quienes están afuera del plano internacional son, hasta ahora Racing (43 tantos), Newell’s (42), Belgrano de Córdoba (41), Atlético Tucumán (40), Barracas Central (38), Sarmiento (37), Tigre (37), Instituto (36), Banfield (36), Platense (35), Unión (35), Independiente (34), Vélez (33), Central Córdoba (32), Colón (31), Huracán (31), Gimnasia (30) y Arsenal (25).

Para tener en cuenta, en caso de igualdad de puntos en la tabla general de la temporada, los criterios de desempate serán los siguientes: mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, equipo mejor ubicado en la tabla del Fair Play, y por último, sorteo. Esto sólo aplicará a los casos de ubicación para la clasificación a las copas.

Tras la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, nueve de los 28 clubes que participan lideran los dos grupos. En el A mandan Huracán, Talleres de Córdoba, Banfield, Colón, Vélez e Independiente con seis puntos cada uno mientras que en el B lo hacen Newell’s, Sarmiento de Junín y Racing con siete cada uno.

Los dos equipos más importantes de la Argentina cedieron y no tuvieron un buen arranque de certamen. River perdió ante Vélez 2 a 1 y acumula apenas tres unidades al igual que Boca, que cayó por segunda vez consecutiva contra Tigre 1 a 0 en la Bombonera. San Lorenzo, por su parte, igualó ante Unión en Santa Fe 1 a 1 y dejó pasar la chance de llegar a lo más alto en su zona. Los único conjuntos que todavía no sumaron en el campeonato son los de La Plata, Gimnasia y Estudiantes, y están últimos sin puntos.

En total se convirtieron 37 goles en 14 cotejos, una media de 2,64 por cada uno de ellos. Cuatro futbolistas acumulan cuatro tantos cada uno y comandan la tabla de artilleros: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Matías Cóccaro (Huracán), que logró un doblete en la victoria del Globo sobre Colón 2 a 1; Adam Bareiro (San Lorenzo) y Gonzalo Morales (Unión).

La próxima jornada se disputará luego de la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que la selección argentina recibirá a Ecuador el próximo jueves en el estadio Monumental y visitará a Bolivia el martes 12 en la altura de La Paz. Sobresalen los cotejos Independiente vs. Huracán, Talleres vs. Instituto, River vs. Arsenal, San Lorenzo vs. Racing y Defensa y Justicia vs. Boca.