Con la Copa de la Liga Profesional 2023, cuya tercera fecha concluyó este lunes y tuvo tres partidos claves entre clubes que necesitan sumar puntos para no descender, se define qué equipos caen a la Primera Nacional cuando concluya la temporada, por lo que cada encuentro es trascendental para aquellos que están en la parte baja de la tabla de los promedios y, también, de la anual porque bajará el último cada una de ellas.

En la de los promedios los puntos obtenidos esta temporada en la Liga Profesional y el torneo en curso se suman a los logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios. En esa cuenta Arsenal es el último club con un coeficiente de 0.963, el cual decreció por la derrota ante Barracas Central y sigue muy lejos de Platense, que promedia 1.119 tras caer ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Justamente el Ferroviario subió a la antepenúltima colocación con 1.137 gracias a su alegría sobre el Calamar.

Más arriba figura Sarmiento con 1.155 producto de su empate con Defensa y Justicia 1 a 1. Banfield escaló un puesto al imponerse sobre Instituto 1 a 0 con un golazo de Gerónimo Rivera en tiempo adicionado. A excepción de la Gloria, todos esos equipos dividen por tres años, es decir 109 partidos hasta el momento.

Central Córdoba le ganó a Platense y lo superó en la tabla de los promedios Prensa Platense

El conjunto de Sarandí necesita hilvanar muchas victorias seguidas en las 11 fechas que restan no solo para aumentar su promedio, sino también para salir de la última colocación en la tabla anual, en la que está con apenas 25 unidades. Es decir, por el momento está bajando de categoría a través de las dos tablas, pero reglamentariamente el otro descenso, en caso de darse esa particularidad, será del penúltimo de la clasificación anual y actualmente Gimnasia de La Plata está cayendo por esa vía con 30 puntos tras la derrota frente a Independiente 2 a 1. Uno más tienen Colón y Huracán mientras que el Rojo tomó aire y llegó a 34 con el par de victorias seguidas que logró de la mano de Carlos Tevez.

Entre medio de ellos se ubican Central Córdoba con 32 tantos y Vélez con 33. Más arriba de Independiente figuran Unión (35), Platense (35), Instituto (36), Banfield (36), Tigre (37), Sarmiento de Junín (37) y Barracas Central (38).

La próxima jornada se disputará luego de la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que la selección argentina recibirá a Ecuador el próximo jueves en el estadio Monumental y visitará el martes 12 a Bolivia en la altura de La Paz. Sobresalen, en la lucha por escalar en la tabla de promedios, los duelos Independiente vs. Huracán, Talleres vs. Instituto, River vs. Arsenal, Gimnasia vs. Vélez, Banfield vs. Argentinos Juniors, Sarmiento vs. Central Córdoba y Platense vs. Lanús.

Meses atrás, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió en una asamblea extraordinaria cambiar el sistema de descensos de la Liga Profesional: perderán la categoría dos clubes en lugar de los tres que estaban previstos a comienzos de temporada. Así, caerán a la Primera Nacional el equipo de peor promedio en las últimas tres campañas y el que quede en la última posición en la tabla general. En caso de ser el mismo, bajará el penúltimo del año calendario.

AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto.