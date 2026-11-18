La selección argentina transita la era pos Lionel Messi y cada vez que el equipo sale a la cancha no hay quien no extrañe al astro de, ahora, solo Inter Miami. Sin embargo, es el ausente más presente porque en su exitosa trayectoria con la camiseta celeste y blanca batió un sinfín de récords y los ostenta, y ostentará, por muchos años como, por ejemplo, el de máximo goleador.

El ‘10′ marcó 126 goles en los 208 partidos que jugó en 22 años y le sacó más del doble de diferencia a su escolta, que es Gabriel Omar Batistuta con 56 celebraciones en 78 cotejos. El podio lo completan Lautaro Martínez y Sergio ‘Kun’ Agüero con 42 festejos cada uno. El ‘Toro’, por su parte, es el único futbolista en actividad, por lo que puede seguir marcando y escalando en la clasificación.

El último gol de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina fue contra Benín de penal Manuel Cortina

Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles. Por debajo, en el quinto puesto, está el otro gran ídolo, Diego Armando Maradona, con 32 celebraciones. Más atrás aparecen, con 31 tantos cada uno, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

El Top 10 lo completan Herminio Masantonio con 19 goles mientras que José Sanfilippo, Norberto Méndez y Mario Alberto Kempes sumaron 18 cada uno.

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 126 goles

Gabriel Batistuta - 56

Lautaro Martínez y Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín y Ángel Di María - 31

Luis Artime - 24

Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque - 22

Herminio Masantonio - 19

José Sanfilippo, Norberto Méndez y Mario Alberto Kempes - 18

Gabriel Batistuta marcó 56 goles con la camiseta de la selección argentina AFP

Detalles de los goles de Lionel Messi en la Argentina