La selección argentina Sub 17 competirá desde el próximo jueves en el Mundial de la categoría que tendrá lugar en el Complejo Aspire Zone de Qatar donde buscará obtener la única copa del mundo que le falta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con un plantel conformado por jugadores que militan todos en clubes locales.

El entrenador Diego Placente conformó una nómina con 21 futbolistas, el máximo permitido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El equipo que más aportó es Vélez con cuatro representantes -Benjamín Vallejo, Simón Escobar, Facundo Salinas y Juan Policella- seguido de Boca Juniors y River Plate con tres cada uno.

La selección argentina se clasifico al Mundial en el Sudamericano que se realizó a principios de año AFA

Del xeneize, están en el plantel Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo mientras que del Millonario, Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía. El único de Independiente es Matheo Machuca. Racing y San Lorenzo son las dos instituciones de las denominadas ‘grande’ que no tienen jugadores convocados.

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17, por clubes

Aldosivi de Mar del Plata: Kevin Báez

Kevin Báez Argentinos Juniors: Valentín Reigia y Alan Alcaraz.

Valentín Reigia y Alan Alcaraz. Banfield : Mateo Mendizábal.

: Mateo Mendizábal. Boca Juniors : Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo.

: Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo. Belgrano de Córdoba: Marcos Ortíz.

Marcos Ortíz. Huracán : Thiago Parga y Thiago Pérez.

: Thiago Parga y Thiago Pérez. Independiente : Matheo Machuca.

: Matheo Machuca. Lanús : Alex Cardozo.

: Alex Cardozo. River Plate : Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía.

: Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía. Rosario Central: Álvaro Güich.

Álvaro Güich. Talleres de Córdoba : Giovanni Baroni.

: Giovanni Baroni. Vélez Sarsfield: Benjamín Vallejo, Simón Escobar, Facundo Salinas y Juan Policella.

Diego Placente convocó a 21 jugadores para el Mundial Sub 17 Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

El equipo albiceleste conforma el Grupo C de la primera etapa y debutará en el campeonato el primer día de actividad ante Australia en la Cancha N° 8. El domingo 22 se medirá con Mozambique en el campo de juego número 7 y, tres días después, se presentará ante Dinamarca otra vez en la Cancha N° 8.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

Todos los partidos de la Argentina se transmitirán en vivo a través de DSports y en la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.