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Final de la Copa Libertadores 2026: fecha, horario, sede y todo lo que hay que saber

El duelo decisivo lo disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras a fines de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo

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Rony levanta el trofeo mientras celebra con sus compañeros tras ganar la Copa Libertadores
La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en el estadio Centenario de MontevideoRicardo Moraes - Reuters

A la Copa Libertadores 2026 le queda un solo partido y es, nada más y nada menos, que la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, los dos clubes que atravesaron todas las etapa y llegaron al partido más importante en el que se definirá quien se queda con el ansiado trofeo.

  • El cotejo tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a las 17 (hora argentina) en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con árbitro a designar. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un suplementario de media hora y de persistir la parda el campeón se definirá por penales.

El historial entre ambos clubes tiene un único antecedente que le trae un gran recuerdo a Estudiantes porque se cruzaron en la definición de la Copa Libertadores de 1968 y se coronó campeón con un triunfo 2 a 0 en el partido de desempate en, casualmente, el estadio Centenario de Montevideo.

La final de ese año llegó al tercer encuentro tras un triunfo por lado. En la ida, en La Plata, el local ganó 2 a 1 mientras que en la revancha, en San Pablo, sonrió el Verdao 3 a 1. Por entonces, no se definía por goles sino por puntos y, por eso, se necesitó de un tercer juego en cancha neutral.

Estudiantes fue campeón de la Copa Libertadores en 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Madero, Ribaudo y Pachamé, entre otros
Estudiantes fue campeón de la Copa Libertadores en 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Madero, Ribaudo y Pachamé, entre otros

El camino hacia la final

Palmeiras

  • Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior
  • Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal
  • Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño
  • Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal
  • Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño
  • Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior
  • Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño
  • Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño
  • Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito
  • Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito
  • Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense
  • Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

Estudiantes

  • Fecha 1 del grupo A: 1-1 vs. Independiente Medellín
  • Fecha 2 del grupo A: 2-1 vs. Cusco
  • Fecha 3 del grupo A: 1-1 vs. Flamengo
  • Fecha 4 del grupo A: 1-1 vs. Cusco
  • Fecha 5 del grupo A: 0-1 vs. Flamengo
  • Fecha 6 del grupo A: 1-0 vs. Independiente Medellín
  • Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Universidad Católica
  • Vuelta de los octavos de final: 3-0 vs. Universidad Católica
  • Ida de los cuartos de final: 1-1 vs. Corinthians
  • Vuelta de los cuartos de final: 1-0 vs. Corinthians
  • Ida de las semifinales: 0-0 vs. Flamengo
  • Vuelta de las semifinales: 0-0 (3-2 por penales) vs. Flamengo

Finales de la Copa Libertadores a partido único

  • 2019: Flamengo 2-1 River - Estadio Monumental de Lima, Perú.
  • 2020: Palmeiras 1-0 Santos - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
  • 2021: Palmeiras 2-1 Flamengo - Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
  • 2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense - Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.
  • 2023: Fluminense 2-1 Boca - Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
  • 2024: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro - Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.
  • 2025: Flamengo 1-0 Palmeiras - Estadio Monumental de Lima, Perú.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

  • Independiente (Argentina) - 7
  • Boca (Argentina) - 6
  • Peñarol (Uruguay) - 5
  • River (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo - 4
  • Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - 3
  • Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - 2
  • Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - 1
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