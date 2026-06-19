Así está la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, con Messi y Mbappé

La historia de los Mundiales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) suma un nuevo capítulo a su libro con la edición número 23 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá y una de las páginas que se actualiza partido a partido es la de los goleadores históricos, la cual sufrió cambios importantes tras la primera semana de competencia.

Lionel Messi, con su triplete en el triunfo de la selección argentina sobre Argelia 3 a 0, llegó a los 16 tantos y alcanzó en la cima a Miroslav Klose, el histórico delantero alemán que durante muchos años tuvo el privilegio de ser el máximo artillero sin ninguna amenaza contundente desde que superó a Ronaldo -15-.

Ronaldo marcó 15 goles para Brasil en Mundiales AP

El argentino disputa su sexta Copa del Mundo y también el récord de partidos jugados -27-. En esa cantidad de juegos consiguió, además de los tres que lleva en Norteamérica un tanto en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 no marcó.

Klose, por su parte, jugó 24 cotejos y celebró cinco veces en Corea-Japón 2002, otras cinco en Alemania 2006 que le sirvieron para obtener la Bota de Oro; cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, ambos en el recordado 7 a 1 del combinado germano sobre el local en las semifinales. El alemán había sido el último en dejar atrás a Ronaldo, cuyas celebraciones fueron tres en Francia 1998, ocho en Corea-Japón 2002 donde fue el ‘Pichichi’; y tres en Alemania 2006.

El alemán Miroslal Klose anotó 16 goles para Alemania en Mundiales Archivo - POOL

El podio tiene en su último escalón dos nombres, Gerd Müller y Kylian Mbappé, con 14 goles cada uno. El alemán necesitó solo 13 duelos en los torneos de México 1970 -10- y Alemania 1974 -4- mientras que el francés hizo cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y recibió la Bota de Oro; y lleva dos en Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde debutó con un doblete ante Senegal y dejó atrás a su compatriota Just Fontaine -13- y a Pelé -12-.

La ventaja que tienen Messi y Mbappé es que están en actividad y pueden seguir sumando goles. De sostener su promedio de tantos por juego, ambos superarán en esta cita ecuménica a Klose y, en el caso del atacante galo, a Ronaldo primero.

Tabla histórica de goleadores del Mundial

Lionel Messi (Argentina) / Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

Ronaldo (Brasil) - 15

Gerd Müller (Alemania) / Kylian Mbappé (Francia) - 14

Just Fontaine (Francia) - 13

Pelé (Brasil) - 12

Sandor Kocsis (Hungría) / Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11

Gabriel Batistuta (Argentina) / Harry Kane (Inglaterra) / Teófilo Cubillas (Perú) / Grzegorz Lato (Polonia) / Gary Lineker (Inglaterra) / Thomas Müller (Alemania) / Helmut Rahn (Alemania) - 10

Lionel Messi y Kylian Mbappé, los dos futbolistas que están en el podio de goleadores en Mundiales, cuando se enfrentaron en Qatar 2022

El otro futbolista que disputa el certamen y está relativamente cerca de la cima es Harry Kane. El inglés marcó por duplicado en el debut con triunfo de su seleccionado sobre Croacia 3 a 2 y llegó a las 10 celebraciones, con las que se ubica en el séptimo puesto. De mínima, el atacante de Bayern Múnich se perfila para escalar algunas posiciones más.

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales