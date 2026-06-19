Así está la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, con Messi y Mbappé

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El argentino y el francés son los únicos jugadores vigentes que están en el podio y pueden seguir sumando tantos en Estados Unidos-México-Canadá 2026
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La historia de los Mundiales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) suma un nuevo capítulo a su libro con la edición número 23 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá y una de las páginas que se actualiza partido a partido es la de los goleadores históricos, la cual sufrió cambios importantes tras la primera semana de competencia.
Lionel Messi, con su triplete en el triunfo de la selección argentina sobre Argelia 3 a 0, llegó a los 16 tantos y alcanzó en la cima a Miroslav Klose, el histórico delantero alemán que durante muchos años tuvo el privilegio de ser el máximo artillero sin ninguna amenaza contundente desde que superó a Ronaldo -15-.
El argentino disputa su sexta Copa del Mundo y también el récord de partidos jugados -27-. En esa cantidad de juegos consiguió, además de los tres que lleva en Norteamérica un tanto en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 no marcó.
Klose, por su parte, jugó 24 cotejos y celebró cinco veces en Corea-Japón 2002, otras cinco en Alemania 2006 que le sirvieron para obtener la Bota de Oro; cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, ambos en el recordado 7 a 1 del combinado germano sobre el local en las semifinales. El alemán había sido el último en dejar atrás a Ronaldo, cuyas celebraciones fueron tres en Francia 1998, ocho en Corea-Japón 2002 donde fue el ‘Pichichi’; y tres en Alemania 2006.
El podio tiene en su último escalón dos nombres, Gerd Müller y Kylian Mbappé, con 14 goles cada uno. El alemán necesitó solo 13 duelos en los torneos de México 1970 -10- y Alemania 1974 -4- mientras que el francés hizo cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y recibió la Bota de Oro; y lleva dos en Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde debutó con un doblete ante Senegal y dejó atrás a su compatriota Just Fontaine -13- y a Pelé -12-.
La ventaja que tienen Messi y Mbappé es que están en actividad y pueden seguir sumando goles. De sostener su promedio de tantos por juego, ambos superarán en esta cita ecuménica a Klose y, en el caso del atacante galo, a Ronaldo primero.
Tabla histórica de goleadores del Mundial
- Lionel Messi (Argentina) / Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
- Ronaldo (Brasil) - 15
- Gerd Müller (Alemania) / Kylian Mbappé (Francia) - 14
- Just Fontaine (Francia) - 13
- Pelé (Brasil) - 12
- Sandor Kocsis (Hungría) / Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11
- Gabriel Batistuta (Argentina) / Harry Kane (Inglaterra) / Teófilo Cubillas (Perú) / Grzegorz Lato (Polonia) / Gary Lineker (Inglaterra) / Thomas Müller (Alemania) / Helmut Rahn (Alemania) - 10
El otro futbolista que disputa el certamen y está relativamente cerca de la cima es Harry Kane. El inglés marcó por duplicado en el debut con triunfo de su seleccionado sobre Croacia 3 a 2 y llegó a las 10 celebraciones, con las que se ubica en el séptimo puesto. De mínima, el atacante de Bayern Múnich se perfila para escalar algunas posiciones más.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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