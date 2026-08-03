Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo luego de las demoras que generaron dudas sobre su fichaje

SANTIAGO DE CHILE.- Después de una serie de contratiempos que retrasaron su llegada y pusieron en duda su incorporación, Vozinha llegó este domingo a Chile para completar su fichaje por Colo Colo. El arquero de 40 años, una de las revelaciones del Mundial 2026, aterrizó en Santiago y fue recibido por una multitud de hinchas.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecerles a los aficionados la paciencia que me demostraron mientras me esperaban”, expresó el futbolista caboverdiano ante los periodistas.

Una multitud recibió a Vozinha en su llegada a Chile

Colo Colo había anunciado el 24 de julio la contratación de Josimar Évora Dias, conocido como Vozinha. Sin embargo, su llegada se demoró en tres oportunidades por problemas relacionados con la documentación y por asuntos personales. Los sucesivos cambios generaron preocupación dentro del club y alimentaron las dudas sobre la concreción del pase. También surgieron rumores que vincularon al arquero con un posible traspaso a RS Berkane de la liga de Marruecos.

Finalmente, aterrizó en el aeropuerto de Santiago este domingo y despejó las dudas. En la terminal lo aguardaba una gran cantidad de simpatizantes, que acudieron con banderas, pancartas y tambores, y lo recibieron con cánticos.

Antes del Mundial 2026, Vozinha tenía menos de 50.000 seguidores en Instagram y, tras su participación, superó los 29,5 millones Ashley Landis - AP

Vozinha se someterá este lunes a los exámenes médicos correspondientes antes de firmar oficialmente su contrato. El acuerdo inicial tendrá una duración de seis meses e incluirá una opción para extenderlo por otros doce. Según informó Colo Colo, está previsto que el martes se incorpore a los entrenamientos y sea presentado como el principal refuerzo para lo que resta de la temporada.

El experimentado arquero viene de jugar en Chaves, de la segunda división de Portugal, y alcanzó una enorme popularidad por sus actuaciones con Cabo Verde en el Mundial 2026. Allí se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar el debut de una selección en una Copa del Mundo y fue elogiado especialmente después de mantener su arco invicto frente a España, que posteriormente se consagró campeona.

Tras la eliminación de Cabo Verde ante la selección argentina, el arquero del conjunto africano se abrazó con Emiliano "Dibu" Martínez CHANDAN KHANNA - AFP

También se destacó con una serie de atajadas ante Uruguay y la selección argentina, que eliminó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Además, su repercusión trascendió el terreno de juego: antes del torneo tenía menos de 50.000 seguidores en Instagram y, tras su participación, superó los 29,5 millones.

Por otra parte, en un principio, se había indicado que el arquero no podría utilizar en la camiseta el apodo con el que se hizo conocido internacionalmente. Según el artículo 36 de las Bases de Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), estaba prohibido el uso de sobrenombres y se exigía llevar el apellido o la inicial del primer nombre con medidas específicas. La normativa también restringía los dorsales del 1 al 11.

Sin embargo, la Federación Chilena de Fútbol decidió por unanimidad modificar el reglamento y finalmente autorizó al caboverdiano a lucir “Vozinha” en la espalda.