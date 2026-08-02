Tim Payne marcó un gol en su debut con Olimpia de Paraguay

Al jugador neozelandés Tim Payne, que se volvió un inesperado protagonista del Mundial luego de que un streamer argentino lo hiciera conocido como uno de los futbolistas con menos seguidores, le bastaron 13 minutos para tener su debut soñado en el club Olimpia de Paraguay. Tras ingresar al partido desde el banco de suplentes, la reciente incorporación marcó uno de los cinco goles de la victoria de su equipo frente a Rubio Ñu.

Payne saltó al campo de juego a los 69 minutos del encuentro con el dorsal 4 y al minuto 82 metió un golazo desde afuera del área en el torneo local, lo que desató una eufórica celebración entre los hinchas.

El gol de Tim Payne en su debut en Olimpia de Paraguay

El lateral derecho tomó la pelota en su campo, jugó una pared con el argentino Franco Alfonso y desde la zona de la medialuna del área remató al arco.

Tim Payne ya posó con la camiseta de Olimpia de Paraguay en redes X (@OlimpiaMedia)

Una vez que el Mundial había finalizado de manera temprana para Nueva Zelanda, comenzaron a circular los rumores de que uno de los jugadores “estrella” del Mundial jugaría en un club con más trayectoria que Wellington Phoenix de su país, hecho que finalmente se corroboró cuando Olimpia confirmó que Payne jugaría en la institución bajo la dirección técnica de Pablo “Vitamina” Sánchez. “Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, Tim!”, expresó entonces la institución en su cuenta de X.

Las primeras imágenes de Tim Payne con la camiseta de Olimpia X (@elClubOlimpia)

En su despedida del club neozelandés donde jugó los últimos años, Payne expresó: “Para los hinchas de Wellington Phoenix, solo quiero decir un enorme gracias por el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos siete años y 149 partidos. Esta fue una gran decisión tanto para mi familia como para mi fútbol”.

“Como futbolista, siempre querés competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar. Y para mi familia, es que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, continuó con respecto a la posibilidad de jugar en Sudamérica. Vale recordar que su pareja es Michelle Peters, una fotógrafa neozelandesa de raíces costarricenses, motivo por el cual el futbolista ya había comenzado a aprender español desde hace un tiempo.