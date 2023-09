escuchar

La Copa de la Liga tiene varios frentes a los que hay que prestarle singular atención. Tras completarse seis de las catorce fechas que componen la etapa regular, hay equipos que van en busca de la pelea por el título, y son muchos más los que están atentos a las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana de la próxima temporada, mientras que la lucha por la permanencia se vive punto a punto, con al menos una docena de conjuntos involucrados.

Por lo pronto, se acerca una jornada crucial: el próximo fin de semana se disputará la fecha de los clásicos. El séptimo capítulo del torneo tendrá varios cruces de alto voltaje, lo que incluye el Boca-River, Racing-Independiente, San Lorenzo-Huracán, Rosario Central-Newell’s, Banfield-Lanús, Colón-Unión, Estudiantes-Gimnasia y Esgrima y Talleres-Belgrano, entre otros. Para más de uno, el cruce del fin de semana puede significar un envión, un alivio, algo de preocupación... o un empujón hacia el fondo.

A una semana del superclásico, River volvió a mostrar su lado oscuro y a duras penas rescató un empate 1-1 de su visita a Banfield, uno de los necesitados de sumar puntos en la lucha por salir de la parte baja. Dominado en varios pasajes por su rival, el equipo de Demichelis se encontró -literalmente- con la apertura en una pelota que rebotó en Solari e ingresó en el arco. No supo administrar la ventaja y el Taladro lo igualó en el segundo tiempo con un zurdazo de Ignacio Rodríguez que necesitó la confirmación del VAR, después de que la pelota dio en el travesaño, picó en la parte interna del arco y salió. Franco Armani volvió a ser decisivo y salvó al Millonario de la debacle con varias atajadas. River acudirá a la Bombonera con una estadística preocupante: sólo ganó uno de sus últimos 14 partidos fuera del Monumental; el resto, 6 empates y 7 derrotas.

Del otro lado, el superclásico llega para Boca en un momento especial, justo en medio de la llave de semifinales que el Xeneize afrontará ante Palmeiras, con duelo de ida en la Bombonera este jueves y desquite en San Pablo el jueves siguiente. Tres encuentros en los que el equipo de Jorge Almirón se juega buena parte de la temporada. En cuanto a la Copa de la Liga, no le sobra mucho margen: ronda la mitad de la tabla en la Zona B, y necesita puntos para superar a Defensa y Justicia en la tabla anual e ingresar en la zona de ingreso a la Copa Libertadores del año próximo. El sábado pasado debió conformarse con un 1-1 como local frente a Lanús. En el horizonte de Boca, asoman duelos complejos frente a Racing, San Lorenzo y Belgrano, todos como visitante. Pero antes, tendrá por delante a su archirrival, en un cruce en el que ninguno llega con un rendimiento confiable.

En Mendoza, Racing empató 1 a 1 con Godoy Cruz y llega con tensión a pleno al clásico del próximo sábado, a las 19, en el Cilindro. Mantiene sus altibajos el equipo de Fernando Gago: cuando parecía que volvía de Mendoza con derrota, cargado de dudas y preocupaciones, encontró la igualdad en un tiro débil de Roger Martínez a los 45 minutos del segundo tiempo. Un minuto después, gritó con el alma un tanto de Gabriel Rojas, que le daba un triunfo inesperado después de ser superado en varios tramos por el Tomba. Pero el VAR anuló el festejo porque Gabriel Hauche estaba adelantado. Y la igualdad no se movió. Le alcanza a la Academia para seguir al tope de la Zona B en un campeonato muy parejo. Tadeo Allende anotó para el conjunto bodeguero, que apunta todo a entrar en la Copa Sudamericana.

En Avellaneda, Independiente no pudo. Aunque lo intentó y buscó de todas las maneras posibles, encontró en Instituto una roca indestructible y aunque por las ocasiones creadas -ninguna del todo clara- mereció algo más, debió conformarse con el 0 a 0 y cierto aroma de frustración. Hubo, claro, espacio para la polémica. A los 41 del segundo tiempo, Braian Martínez le ganó la espalda a Gregorio Rodríguez, quien desde atrás se estiró para tocar primero la pelota y después el tobillo del delantero. Darío Herrera, hasta ahí de correcto arbitraje, interpretó que era penal, pero Germán Delfino, a cargo del VAR en Ezeiza, lo llamó para que lo reviera. La mirada en el monitor cambió la decisión. “Herrera no me dio explicación y tampoco se lo pedí. Está bueno que pase ahora. Y que todos los que dicen que a Independiente lo ayudan por Tevez quiero ver esta semana que digan lo mismo. Estoy un poquito cansado. Si quieren hablar de esto, que hablen y digan la verdad”, fue la opinión del DT del Rojo.

En Santa Fe, Colón, que llegaba en descenso directo al cruce con Argentinos, afrontó con solvencia un partido complejo y le quitó el invicto a Pablo Guede como DT del Bicho. Fue por 3-1, en un cotejo en el que Luciano Gondou abrió la cuenta para los de La Paternal con un golazo sensacional, por la acción previa -con dos pases de taco- y la gran definición del delantero, pero el Sabalero lo revirtió en la segunda parte con goles de Wanchope Abila, Batallini y Meza. Así, el rojinegro salió del fondo y alcanzó a Unión en la tabla anual: todo listo para un clásico electrizante en la tarde del domingo.

Cómo se juega la próxima fecha

Así están las tablas de la Copa de la Liga

Rumbo a las copas

Libertadores 2024

La Liga Profesional sólo confirmó el pasaje de River a la próxima edición del torneo más prestigioso de Sudamérica a nivel clubes. Todo lo demás se resolverá con la Copa Argentina y con la Copa de la Liga Profesional que comenzó este fin de semana. River (con la plaza de Argentina 1) estará acompañado por el campeón de la Copa de la Liga (Argentina 2) y el ganador de la Copa Argentina (Argentina 3).

Hasta allí, los ingresos directos. Luego se ampliará la presencia nacional con la plaza de “Argentina 4″ el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada (con los 27 partidos de la Liga más los 14 de la etapa regular de la Copa de la Liga), siempre que no sea uno de los tres ubicados previamente. Los dos equipos inmediatamente ubicados por debajo accederán como Argentina 5 y Argentina 6.

Lógicamente, esta ecuación puede cambiar si alguno de esos equipos gana alguno de los próximos dos torneos; en ese caso, el cupo de la Libertadores pasaría al siguiente equipo mejor ubicado, y así sucesivamente. Lo mismo sucedería si River gana la Copa de la Liga.

Sudamericana 2024

Los seis equipos mejor ubicados en la general de la temporada (de los que no disputen la Libertadores 2024) ingresarán a la Copa Sudamericana del año próximo. Por lógica, las posiciones pueden modificarse en la medida que alguno de esos clubes ubicados en esas posiciones gane la Copa de la Liga o la Copa Argentina, o consiga ingresar a la Copa Libertadores por otra vía.

Para tener en cuenta, en caso de igualdad de puntos en la tabla general de la temporada, los criterios de desempate serán los siguientes: mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, equipo mejor ubicado en la tabla del Fair Play, y por último, sorteo. Esto sólo aplicará a los casos de ubicación para la clasificación a las copas.

La lucha por la permanencia

En los próximos meses se definirán los dos descensos. El panorama es concreto: descienden el último de la tabla de los promedios de las últimas tres temporadas, y el último de la tabla general de la temporada. En caso de que coincidan, el segundo descenso será el que termine penúltimo de la tabla general: es lo que sucede en este momento, con Arsenal muy complicado -está último en las dos tablas-; así, el otro relegado a segunda sería el penúltimo, situación que hoy tiene como protagonista a Colón. En el caso de los descensos en particular, el reglamento estipula que, si hay igualdad de puntos, debe disputarse un cotejo de desempate.

Así está la tabla de promedios, con Arsenal a un paso de descender Redacción LA NACION

¿Hay más? Sí. A propósito del descenso, la Zona A de la Copa de la Liga tiene varios equipos implicados en la lucha por no caer: allí coinciden, entre otros, Arsenal, Independiente, Vélez, Huracán y Colón, justamente los cinco peores equipos de la Liga, todos con la necesidad de sumar. El equipo de Sarandí es el que peor la tiene por delante, ya que está muy por debajo de Platense y de Central Córdoba de Santiago del Estero, los más cercanos que tiene en la tabla de promedios.

Esta es la tabla anual, con varios equipos agrupados en pocos puntos en la lucha por la permanencia Redacción LA NACION

Los grupos de la Copa de la Liga Profesional:

Zona A: Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez.

Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez. Zona B: Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Godoy Cruz, Lanús, Newell’s, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.

¿Cómo se define la Copa de la Liga? Una vez jugadas las 14 fechas, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para medirse contra rivales del otro lado en partido único, en la cancha del mejor clasificado. Luego se disputarán las semifinales y, por último, la final, prevista en principio para el 16 de diciembre. Esta dos últimas instancias se jugarán en escenarios neutrales.

LA NACION