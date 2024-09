Así nació la Champions League: un partido clave, el club inglés que sirvió de inspirador y el diario que la inventó

Escuchar

La Champions League inicia este martes el camino de su celebración número 70. Pero su creación tiene una gran historia detrás. Todo comenzó en Inglaterra, con Wolverhampton Wanderers F.C., denominado como “campeones del mundo” en 1954. Sin embargo, es mote no conformaba a otros en el Viejo Continente y fue gracias a un periodista francés del diario L’ Equipe, que también fue futbolista, quien presentó un proyecto para crear una competencia “reservada para los grandes equipos europeos”. Ante este escenario, el apoyo fue total y en 1955, se disputó la primera Copa de Europa, nombre que llevó hasta 1992.

Durante los años 50, Wolverhampton brillaba en el fútbol inglés. Entre el 40 y el 60 los Wolves fueron grandes ganadores de la Football League First Division, que era la antigua Premier League, de la FA Cup y también la Community Shield, entre otros trofeos. Esto los posicionaba entre los mejores equipos del continente europeo. Para el año 1954, el equipo de la ciudad ubicada al oeste de Inglaterra decidió remodelar su estadio denominado Molineux. Todo iba en crecimiento.

Para recaudar fondos invitó a grandes equipos de todo el mundo a jugar un torneo de forma amistosa. Algunos de los clubes que se presentaron fueron Spartak de Moscú, Maccabi Tel Aviv, Celtic, Racing de Avellaneda y Honved de Hungría. Este último estaba formado por muchos futbolistas de los “magyares mágicos” de la selección húngara que maravilló al Viejo Continente por aquellos años y que de la mano de jugadores como Sándor Kocsis y Ferénc Puskas, goleó a Inglaterra en 1953, por 6 a 3, en Wembley y 7 a 1 en Budapest, pero que luego cayó ante Alemania en la final del Mundial de Suiza 1954.

La página del diario L'Equipe titulada "No, Wolverhampton aún no es campeón mundial de clubes", con el proyecto presentado por el periodista Hanot en el que se presenta la Copa de Europa

En ese torneo amistoso, Wolverhampton debía enfrentarse al cuadro de Hungría la noche del 13 de diciembre de 1954. El encuentro fue uno de los primeros que se disputó con iluminación artificial en Gran Bretaña y, además, fue retransmitido en directo por la BBC. Los visitantes comenzaron 2 a 0 arriba con los tantos marcados, en el primer tiempo, por Kocsis (a los 10) y Ferenc Machos (a los 14). Pero los locales revirtieron el marcador en la segunda parte y lo ganaron 3 a 2 gracias a los tantos de Johnny Hancocks y Roy Swinbourne, que marcó por duplicado.

Esa victoria retumbó fuerte en Inglaterra y luego de derrotar a Honved, Stan Cullis, entrenador el Wolverhampton Wanderers, expresó: “Somos los campeones del Mundo”. Al día siguiente el diario británico Daily Mail no se quedó atrás y le agregó valor al triunfo que significaba que Inglaterra había recuperado su orgullo como dueños del fútbol. Fue por eso que a su portada la tituló con la frase de Cullis: “Hail, Wolves, Champions of the World now”.

Sin embargo, este titular no les gustó a algunos medios de otras partes de Europa y uno de ellos fue el diario L’Equipe. Gabriel Hanot, quien fue un modesto futbolista francés, pero que estuvo en el duelo entre Wolverhampton y Honved como periodista del diario galo, tuvo la idea perfecta. El editor de L’Equipe y de la revista France Football pensó que sería bueno para el deporte poder medir a los mejores equipos del continente y coronar a un campeón.

Dos días después, el diario deportivo francés presentó en sus páginas el proyecto de la creación de un supertorneo continental. El mismo, denominado “Proyecto de un reglamento de una Copa de Europa de fútbol”, decía: “Una competición de fútbol reservada para los grandes equipos europeos se organiza, a partir de la temporada 1955-56, por el diario L’Equipe.. Ella tiene el nombre de “Copa de Europa de L’Equipe”. Tomarán parte en esta competición los equipos invitados por los organizadores. Un Comité Organizador, donde entrarán los representantes de las principales asociaciones europeas, tendrá facultades para hacer cumplir el presente reglamento”.

Esta propuesta contaba con el apoyo de la UEFA y de grandes clubes como Real Madrid, presidido por Santiago Bernabéu, quien remitió al diario francés una carta mostrándose de acuerdo. Finalmente fueron 18 los equipos que respondieron y apoyaron la iniciativa, uno por cada territorio representado, acudiendo por invitación y fue el 4 de septiembre de 1955 que comenzó a disputarse la primera Copa de Europa.

De la copa del año 1955/56 participaron grandes equipos como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Milan, Partizan de Belgrado y Real Madrid, quien se quedó con la corona tras derrotar en la final a Stade de Reims por 4 a 3 en el Parque de los Príncipes de París. Llamativamente, la primera copa sería para quien hoy es el máximo ganador de la Champions con 15 conquistas.

Real Madrid se coronó como campeón de la primera Copa de Europa de la historia Universal - Sygma

Otra particularidad es que en la primera Champions League (denominada Copa de Europa hasta el año 1992) no participaron equipos de Inglaterra. Era Chelsea quien debía jugarla por los ingleses luego de haberse consagrado campeón de su liga en la temporada 1954/55. Sin embargo, se retiró a instancias de la Football League, porque dicha asociación temía que las eliminatorias europeas entre semana afectaran negativamente a la asistencia en partidos nacionales.

Por su parte, los Wolves recién participaron en la Copa de Europa de 1958/59. En esa competencia, quedaron afuera en la primera rueda ante Schalke 04 de Alemania. Un año después llegaron a cuartos de final donde fueron eliminados por Barcelona. Desde aquellos tiempos hasta hoy Wolverhampton no volvió a participar de la competición a la cual había inspirado.

