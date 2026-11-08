Así quedaron confirmadas las llaves de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 16

A falta del encuentro entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús para concluir la última fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2026, se definieron los 16 equipos que accedieron a octavos de final y siguen en carrera por el título y se establecieron cinco de los ocho cruces.

En la zona A se clasificaron a los playoffs Instituto de Córdoba como líder y Boca Juniors como su escolta. Vélez, Defensa y Justicia y el Granate también avanzaron y el resultado que obtenga este último frente al Ferroviario será el que decidirá cómo se ordenarán entre el tercer y quinto lugar. Los otros clubes que ingresaron son Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza.

En el Grupo B se metieron en octavos Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia y Huracán.

14 equipos terminaron el torneo y, la mayoría de ellos, también su temporada porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Boca Juniors ganó la Tabla Anual y fue escolta en el Grupo A del Torneo Clausura Manuel Cortina

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River Plate vs. Lanús (5A).

(2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Boca Juniors vs. Barracas Central (6B).

vs. Barracas Central (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba (5B).

vs. Belgrano de Córdoba (5B). (2A) Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín (7B).

vs. Sarmiento de Junín (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados.

Independiente se clasificó a octavos de final y visitará a Argentinos Juniors FACUNDO MORALES

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentaron todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputó 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzaron a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos sumaron en el Clausura 2025 se contaron también en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgaron cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el penúltimo, Aldosivi de Mar del Plata, descendió a la Primera Nacional junto Estudiantes de Río Cuarto, el peor de la tabla de promedios, escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

River espera rival en los octavos de final del Torneo Clausura Mauro V. Rizzi

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

vs. (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.