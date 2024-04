Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024, tras la duodécima fecha

Escuchar

Finalizó este lunes la duodécima fecha de la etapa de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2024 con la agónica victoria de Godoy Cruz sobre Platense 2 a 1, resultado con el que el Tomba llegó a los 26 puntos, lidera el grupo B y se se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Por detrás quedaron Lanús, que igualó de local frente a Unión 2 a 2 mientras que Newell’s está tercero con 21 luego de imponerse a Sarmiento de Junín 1 a 0.

En la misma zona, en un choque clave Defensa y Justicia doblegó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y escaló al cuarto lugar por encima de Boca y Racing. El xeneize, que tiene un cotejo a concluir frente al Pincha, superó 2 a 1 a San Lorenzo en el clásico y lo dejó afuera de la pelea mientras que la Academia sueña con meterse entre los primeros cuatro tras ganarle a Central Córdoba en Santiago del Estero 3 a 1.

En la A el único líder es Argentinos Juniors gracias a que derrotó agónicamente a Instituto de Córdoba como visitante 2 a 1 y llegó a los 24 puntos. Sus escoltas son Talleres de Córdoba y Barracas Central con 22 unidades cada uno producto de sus sonrisas vs. Vélez 1 a 0 y Rosario Central 2 a 1, respectivamente. Los tres primeros aprovecharon que River tropezó con Huracán 1 a 0 y quedó cuarto junto al Fortín con 21 tantos. Independiente apenas igualó con Atlético Tucumán 1 a 1 y dejó pasar una gran oportunidad, aunque se mantiene sexto con 19.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Así continúa la Copa de la Liga 2024

La próxima jornada de la Copa de la Liga 2024, la penúltima, se disputará entre el viernes 5 y el lunes 8 de abril con 14 partidos, siete por cada grupo. En ambos habrá duelos decisivos por la clasificación a cuartos de final y hay equipos que pueden asegurarse su boleto.

En la zona A sobresalen los cotejos Vélez vs. Argentinos Juniors, Banfield vs. Independiente, River vs. Rosario Central y Barracas Central vs. Instituto de Córdoba. En el B, en tanto, se enfrentarán, entre otros, Newell’s vs. Boca, San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, Racing vs. Lanús y Godoy Cruz vs. Sarmiento de Junín.