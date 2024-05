Los inexplicables errores de Boca en el gol del empate de Fortaleza y la culpa que asume el DT Diego Martínez

Escuchar

Un tiro de esquina en favor y seis futbolistas yendo a buscar el tanto del 2 a 0, incluidos los defensores centrales Cristian Lema y Lautaro Di Lollo. Y un rival que se encontró con un contragolpe inesperado, que ejecutó a la perfección y selló el empate. Fortaleza la había pasado mal en la Bombonera, pero a los 44 minutos del segundo tiempo consiguió un gol que no esperaba ni merecía gracias a un error táctico de Boca, que con el 1-1 quedó muy comprometido para acceder directamente a la rueda de octavos de final por la Copa Sudamericana.

Diego Martínez se hizo cargo. Apesadumbrado por el empate sobre la hora, el director técnico de aseveró en la conferencia de prensa: “Soy el responsable de la última jugada. Las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Pero tengo que tener fría la cabeza. No estábamos mal en la última jugada, pero tenía que dar algo más yo. Soy el culpable de no haber ganado en casa”.

El córner no prosperó para Boca y Kevin Andrade inició un contraataque rápido. El venezolano abrió con un pelotazo excelente hacia Marinho, a quien frenaba Lautaro Blanco mientras volvían sus compañeros, demasiado adelantados. El número 11 retuvo el balón hasta que pasaron lanzados por el centro Moisés y el propio Andrade. Sin los zagueros centrales en acción, los primeros jugadores de Boca en llegar fueron Ezequiel Fernández y Milton Delgado, que en lugar de marcar a los dos rivales que corrían muy rápidos por el centro se fueron hacia el costado donde estaba la pelota. Marinho tuvo precisión y timing para poner el balón poco antes del punto de penal, y aunque Moisés falló (la pifia descolocó a Sergio Romero), Fortaleza empató con un remate de su compañero venezolano, que hizo todo bien en el contraataque.

Sin anestesia, el DT xeneize contó su sensación frente a los periodistas: “Siento un mazazo fuertísimo. Para mí es como una derrota. Ahora no depende de nosotros. Habrá que ganarle a Nacional Potosí en casa y ver dónde quedamos. Si no terminamos primeros, habrá que buscar en dos partidos más la fase que se nos negó hoy”.

Ante una consulta referida a qué les diría a los jugadores, luego de un desenlace de partido que tuvo sabor a injusticia en el resultado, como había pasado contra Estudiantes en la semifinal de la Copa de la Liga, Martínez respondió: “Les diré lo mismo que les dije después de ese partido. Que estoy orgulloso de ellos y que me representan en la cancha. Nunca voy a elegir perder, pero si me toca eso, elijo hacerlo de esta forma. Me deja más tranquilo para lo que viene. Desde el inicio del partido hasta el minuto 89 o 90 fuimos muy superiores, aun cuando para mí lo de hoy es como una derrota”.

Será una jugada que se le cruzará una vez y otra a Martínez por la mente. Porque después de ser amplio dominador contra Fortaleza durante casi todo el desarrollo, Boca dejó que se le escurriera de las manos el triunfo y repartió puntos por un 1 a 1 que complica su futuro en la Copa Sudamericana.

En otro pasaje de la conferencia, Martínez volvió sobre el asunto: “Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido perfecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Hay que descansar y pensar en lo que viene, los cuatro partidos del torneo, y tratar de clasificarnos primeros en el grupo de la Sudamericana, que era el objetivo. Y, si no, ser segundos y jugar dos partidos más para avanzar a octavos”.

A un costado del entrenador, Sergio Romero se hizo cargo de la responsabilidad del plantel y, de alguna forma, se solidarizó con Martínez, que estaba visiblemente golpeado. “Nos quedamos con un sabor amargo. Diego no es el único responsable porque tenemos gente de experiencia y debemos aprender a leer los partidos”, reconoció el arquero. “Debimos frenar a los defensores, para que no fueran, y al que pateó el córner, para que no lo pateara”, aludió Chiquito a Lema, Di Lollo y el ejecutor, Kevin Zenón, que efectuó un centro para los seis compañeros que esperaban en el área de Fortaleza.

La situación plantea una pregunta: ¿hasta qué punto es realmente responsabilidad de Martínez que un futbolista ejecute un córner como centro en el último córner del tiempo regular, ganando por 1 a 0, y que seis compañeros vayan a cabecear?

Los rostros serios fueron generalizados. Los hinchas se fueron con bronca y en la zona mixta un dirigente que tiene poder de decisión en la mesa chica de la comisión directivo comentó al pasar a LA NACION: “No se puede creer. No ligamos nada”. Se mordía el labio inferior y sacudía la cabeza de un lado al otro.

Boca pecó de inocente. En el momento en que más pensante debía ser, actuó como si estuviera en desventaja y lo pagó carísimo. Con el agregado de que generó muchísimas chances de gol y malogró todas menos una, la gran jugada de Zenón y Blanco por izquierda que terminó con el tanto de Edinson Cavani.