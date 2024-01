escuchar

Concluyó este domingo la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024 y los ocho equipos que ganaron sus respectivos partidos lideran las tablas de posiciones de los grupos A y B. La particularidad de la jornada fue que solo dos clubes que fueron locales pudieron imponerse en esa condición y se registraron seis victorias visitantes y la misma cantidad de pardas.

En la zona A mandan Huracán, Gimnasia e Independiente con tres unidades cada uno gracias a sus alegrías vs. Banfield, Talleres e Independiente Rivadavia de Mendoza, respectivamente. En la B, en tanto, están en lo más alto Godoy Cruz, Lanús, Estudiantes, Newell’s y Unión, verdugos de Defensa y Justicia, San Lorenzo, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing, respectivamente. Los dos conjunto más importantes de la Argentina empataron: Boca ante Platense 0 a 0 como visitante y River frente a Argentinos Juniors 1 a 1 en el estadio Monumental.

Las primeras siete posiciones de las tablas de los grupos A y B de la Copa de la Liga Canchallena

Así se juega la segunda fecha

La segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024 comienza este lunes y concluirá el próximo jueves con 14 partidos correspondientes a los grupos A y B en cuatro días. Todos los juegos del campeonato se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena, con información y estadísticas actualizadas al instante. Las señales de TV ESPN y TNT Sports se repartirán en partes iguales la televisación de los cotejos de cada jornada y se requiere tener el ‘pack fútbol’ para acceder al contenido. La TV Pública, por su parte, emitirá un par de duelos.

El cronograma iniciará con Instituto vs. Atlético Tucumán en Córdoba y terminará con Central Córdoba vs. Godoy Cruz en Santiago del Estero. De los equipos denominados ‘grandes’, Boca recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro porque la cancha de la Bombonera no está en buenas condiciones; River visitará a Barracas Central, Independiente a Vélez y San Lorenzo a Belgrano. Racing volverá a ser local en el Cilindro contra Tigre.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas, porque en la séptima habrá clásicos interzonales, los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.