Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 16

Se completa este domingo 8 de noviembre la última fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 con el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús, pero ya están definidos los 16 equipos que avanzaron a octavos de final. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En el Grupo A Instituto de Córdoba igualó con Newell’s 2 a 2 y se quedó con el primer puesto con 34 puntos, uno más que Boca Juniors que le ganó a Defensa y Justicia 1 a 0 en la Bombonera y logró el título de la Tabla Anual.

Vélez Sarsfield fue derrotado por Unión en Santa Fe 2 a 0 y se ubica tercero por sobre el Halcón de Florencio Varela porque, aunque ambos sumaron 28 unidades, el Fortín terminó con mejor diferencia de goles (+8 contra +6). Ambos clubes aguardan el resultado del Granate para conocer sus ubicaciones definitivas de cara a los cruces. El equipo de Mauricio Pellegrino marcha quinto con 25 tantos y un dividendo de +7. En caso de imponerse por un gol, escalará al cuarto lugar y si se impone por dos o mas anotaciones, será tercero y relegará tanto a Vélez como a Defensa y Justicia.

Los otros tres conjuntos de la zona A que superaron la primera etapa son la Lepra, Independiente -doblegó a Deportivo Riestra 2 a 1- y Gimnasia de Mendoza -empató con Independiente Rivadavia de Mendoza 1 a 1-. Se quedaron afuera el Tatengue, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra y Central Córdoba.

En la zona B ya está todo definido. Rosario Central venció a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 en el Gigante de Arroyito y, aunque no pudo ganar la Tabla Anual, logró el primer puesto en su grupo del Clausura con 34 puntos. Su escolta fue Argentinos Juniors con 31, tras caer frente a Huracán 2 a 0 y ello le privó, además, de pelear por el ‘título de liga’ al que aspiraba junto al Canalla y el xeneize. El Globo, en contrapartida, se metió con el octavo lugar.

Gimnasia de La Plata superó a Belgrano de Córdoba 2 a 1 y cosechó 31 unidades, los mismos que el Bicho pero terminó tercero por diferencia de goles (+6 contra +5 suyo). River también se favoreció del dividendo de anotaciones sobre Barracas Central (+7 contra +4), ya que ambos sumaron 26 unidades, y logró el cuarto lugar mientras que el Pirata, por la misma fórmula, terminó sexto e Independiente Rivadavia séptimo a pesar de que finalizaron con 23 unidades.

Los clubes que cerraron su incursión en el Clausura porque no llegaron a los octavos son Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Todos los resultados de la fecha 16 del Clausura

Los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura, a falta de un partido

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputó 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificaron a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

vs. (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.