Los Juegos Olímpicos de París 2024 están al alcance de la mano, y con ellos, mucho más la competencia del fútbol. Es que, si bien la máxima cita deportiva del año quedará oficialmente inaugurada el 26 de julio (y clausurada el 10 de agosto), la pelota N° 5 empezará a rodar antes, como es costumbre. Será dos días previos al encendido del pebetero y se distribuirá en siete ciudades: París, Nantes, Niza, Burdeos, Lyon, Mrsella y Saint-Etienne. En este contexto, este miércoles se llevó a cabo el sorteo que determinó la conformación de los grupos, con la selección argentina.

Así, la albiceleste Sub 23 conducida por Javier Mascherano, que como todos sus rivales podrá contar en el plantel con tres futbolistas mayores de esa edad (la gran incógnita es saber si Lionel Messi finalmente jugará), se enfrentará a Marruecos, Ucrania y un rival que aún resta conocerse.

Javier Saviola, campeón olímpico en Atenas 2004, participó del sorteo que se realizó en Francia JULIEN DE ROSA - AFP

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Francia, Estados Unidos, rival por clasificar y Nueva Zelanda,

Grupo B: Argentina, Marruecos, rival por clasificar (tercero de la Copa Asiática) y Ucrania.

Grupo C: Rival por clasificar, España, Egipto y República Dominicana.

Grupo D: Rival por clasificar, Paraguay, Malí e Israel.

La Argentina tiene dos medallas doradas en su haber, conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. La primera, con Marcelo Bielsa como DT y la segunda, con Sergio Batista. Allí, justamente, se consagró Messi, junto a Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. Javier Mascherano, en tanto, es el único futbolista argentino en tener ambas preseas, y el segundo entre todos los deportistas del país que sabe lo que es alcanzar dos veces la gloria máxima en unos Juegos Olímpicos.

Si bien el ahora (y coincidentemente) DT no tiene definidos los nombres con los que afrontará la cita, se sabe que su anhelo máximo es convencer a Messi de ponerse la albiceleste en unos nuevos Juegos. Ya lo charló y el capitán del equipo campeón del mundo no se lo descartó, por lo que todo es ilusión y esperanza por parte del resto de los deportistas argentinos que podrían formar parte de la delegación nacional. Si ‘Leo’ acepta, no hay dudas: será el abanderado argentino junto a una atleta mujer.

Javier Mascherano y Lionel Messi ganaron juntos el oro de Beijing 2008: ¿lo harán en París 2024? Daniel García - AP

La conformación del plantel olímpico no será sencilla para Mascherano, ya que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas y porque con solo unos días de diferencia habrá concluido la Copa América de Estados Unidos. Sin embargo, ya tener la certeza de los rivales ayuda, para seguir gestando la planificación de París 2024, unos Juegos realmente especiales, los terceros en la historia de la Ciudad Luz.