El objetivo París 2024 se concretó y la satisfacción de los futbolistas argentinos refiere a la complejidad de la empresa. El staff técnico también se sacó un peso enorme de encima con la clasificación a los Juegos Olímpicos. Son horas de mucha ebullición, de alegría, de desahogo, pero la cabeza del entrenador del equipo, Javier Mascherano, y la del líder del proyecto de selecciones, Lionel Scaloni, tras la victoria sobre Brasil por 1-0 con el gol de Luciano Gondou, ya está enfocada en el próximo paso. La conformación del equipo para la gran cita olímpica no será para nada sencilla y la incertidumbre domina la escena, ya que con la Copa América en el calendario y la carta que tienen los clubes a su favor para no tener que ceder a sus futbolistas porque no se trata de un certamen FIFA, elegir a los mejores futbolistas se planteará como una encrucijada.

Los Juegos Olímpicos se desarrollarán desde el 26 de julio al 11 de agosto próximos, en siete sedes: París, Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint -Étienne. La selección argentina y todos los equipos que participan de la cita pueden convocar a tres jugadores que pasen los 23 años. Hasta ahí, todo claro y sencillo. Ahora bien, para Scaloni y Mascherano no será fácil conformar el equipo con los mejores talentos, porque antes, el equipo campeón del mundo tiene en su camino la Copa América que se disputará en los Estados Unidos y que comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio.

Ángel Di María y Lionel Messi, son dos jugadores con los que sueña Mascherano, pero que Scaloni sabe que no estarían disponibles para París Archivo

En el anexo del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA respecto a ceder jugadores para equipos representativos de la asociación aclara que en el fútbol masculino la obligación de liberar a los futbolistas es “para los partidos que figuren en el calendario internacional así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos “A” de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora”.

Y continúa: “ No es obligatoria la liberación de jugadores fuera de un período internacional o fuera de las competiciones finales del calendario internacional ”. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos que siguen sin estar en este calendario, aparecen como un certamen al que los equipos no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas.

En ese contexto y con estos dos torneos en la ruta de la selección argentina, serán semanas de muchas evaluaciones para Scaloni y Mascherano. Es que en la nómina de jugadores para París estarían en condiciones de aparecer futbolistas como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Frosinone), Luka Romero (Milan), Alejo Véliz (Tottenham), Enzo Fernández (Chelsea), Alan Varela (Porto), Carlos Alcaraz (Southampton), Nicolás Paz (Real Madrid Castilla), Máximo Perrone (Las Palmas), Mateo Tanlongo (Rio Ave Futebol Clube), Valentín Carboni (Monza), Facundo Buonanotte (Brighton), Gino Infantino (Fiorentina), Franco Carboni (Ternana), Tomás Avilés (Inter Miami), Facundo Farías (Inter Miami), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense) y Bruno Zapelli (Atlético Paranense). Puro talento, todos elegibles por ser menores de 23 años para ocupar un lugar en la lista final, pero claro: no será sencillo tenerlos, deberá negociarse cada caso, porque no sólo los clubes no los dejarían libres, sino que además varios de estos jugadores son parte de la rotación en la selección mayor.

Además, deberán resolver qué futbolistas mayores podrían integrar esa nómina definitiva. Si bien algunos pensaron en Ángel Di María, el rosarino ya dejó en claro que su último baile con la camiseta de la selección será en la Copa América, por lo tanto, la misión Juegos Olímpicos está descartada. También se especuló con la presencia de Lionel Messi, pero la realidad es que parece prácticamente imposible imaginar un escenario semejante: dos meses de competencia con la selección y casi 10 partidos sin jugar en Inter Miami. Además, sigue latente la idea de que la Copa América pueda ser el último torneo del capitán.

Mascherano conoce bien el escenario y la complejidad, aunque explicó cómo procederá en estos casos: “Uno entiende los tiempos de la selección mayor, está la Copa América y no es fácil. Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador obviamente tengo la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo. Igualmente hay tiempo para hablar ”.

Alejandro Garnacho es uno de los jugadores que, por edad, podría ser parte del equipo para París, aunque no está claro si Manchester United accedería a liberarlo https://www.instagram.com/garnacho7/?hl=es

Lo que sí parece estar claro es que Mascherano tendrá en la lista a todos los que lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos: “ Sería una falta de respeto hacia estos jugadores hablar de otros. Éstos son los que nos clasificaron y obviamente ellos saben que nadie tiene asegurado el lugar pero hoy el día es de ellos. No me quiero enfocar en nada ”. Ahora bien: habrá otra negociación para la participación de Thiago Almada, una de las figuras del Sub 23. Pero como se trata de uno de los campeones del mundo en Qatar, es posible que sí sea parte de grupo que forme parte de la Copa América y que se pueda negociar para que también pueda ser parte del grupo en París. Pero para eso será necesario una gestión intensa con Atlanta United, de la MLS, que perderían al delantero, en el caso de jugar en los dos torneos con la selección argentina, por 8 partidos.

Lo que está claro eque la potencialidad del conjunto argentino para los Juegos Olímpicos es inmensa, sin embargo, poder llevar a París a los mejores elementos no aparece como una tarea fácil. Serán semanas de negociaciones y de planificaciones. Scaloni y Mascherano tendrá una dura tarea si quieren otra medalla en la vitrina y también defender el título de campeones del mundo. Se tratará de buscar el mejor camino para “cuidar el status”, como dijo en más de una oportunidad el seleccionador campeón del mundo.

Thiago Almada fue una pieza clave en la clasificación para París 2024 y estaría en los Juegos, aunque primero están la Copa América y es uno de los campeones del mundo en Qatar Matias Delacroix - AP

