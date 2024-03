Escuchar

El fútbol masculino será una de las tantas disciplinas que entregará medallas en los Juegos Olímpicos París 2024. El torneo se llevará a cabo entre el 24 de julio y 10 de agosto con 16 seleccionados de todo el planeta de los cuáles 12 ya están confirmados y restan definirse los cuatro restantes. Una vez que estén todos, se realizará el sorteo del fixture de la primera etapa y cada uno conocerá a sus respectivos rivales en su anhelo por obtener el oro.

El conjunto galo tenía su participación asegurada como anfitrión desde que la capital de su país fue elegida como sede. El resto de los combinados debieron disputar certámenes Preolímpicos en sus respectivos continentes para obtener una plaza. En Europa, a través de la Eurocopa Sub 21, la consiguieron España, Israel y Ucrania; en América del Sur Paraguay y la Argentina; en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) Estados Unidos y República Dominicana por intermedio del Campeonato Sub 20 de la Concacaf; en África Marruecos, Egipto y Malí por intermedio de la Copa Africana de Naciones Sub-23; y en Oceanía Nueva Zelanda gracias a obtener el Torneo Preolímpico de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Paraguay será, junto a la selección argentina, el otro representante de la Conmebol en París 2024 Matias Delacroix - AP

Tres de los cupos que deben definirse son para Asia y se dirimirán en la Copa Asiática, prevista para entre el 15 de abril y 3 de mayo. De allí saldrá también el equipo que disputará un repechaje contra Guinea, cuarto en la Copa Africana de Naciones Sub-23, por el último boleto a la cita olímpica donde cada plantel podrá contar con un máximo de tres jugadores mayores de 23 años.

Selecciones clasificadas a París 2024

Anfitrión: Francia.

Europa: España, Israel y Ucrania.

América del Sur: Argentina y Paraguay.

América del Norte y Centroamérica: Estados Unidos y República Dominicana.

Asia: tres plazas a definir.

África: Marruecos, Egipto y Malí.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Repechaje Asía-África: una plaza a definir.

Argentina, rumbo a París 2024

Javier Mascherano será el entrenador de la selección argentina Sub 23 en París 2024 FEDERICO PARRA - AFP

En París 2024 la selección argentina buscará ganar su tercera medalla de oro tras lo hecho en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, ambos con Javier Mascherano en el plantel. El ‘Jefecito’ fue el DT en el Preolímpico y, descartada la posibilidad de que lo haga Lionel Scaloni, también estará en Francia a mediados de este año. De conseguir el título, la albiceleste alcanzará a Hungría y Reino Unido como los países con más coronaciones olímpicas en fútbol masculino a lo largo de la historia.

La ilusión de los jugadores argentinos no solo es formar parte de la lista de convocados para el campeonato, sino también la posibilidad de jugar con Lionel Messi, cuya presencia no está descartada como sí la de Ángel Di María. Más allá de la presencia del astro u algún otro futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, el equipo nacional demostró en el Preolímpico que tiene material para ser protagonista a nivel internacional. De hecho, mostró personalidad en el duelo contra Brasil y le ganó 1 a 0 para clasificar a París 2024 y, a su vez, eliminarlo y no permitirle defender la corona que consiguió en Tokio 2020 -se realizaron en 2021 por la pandemia de Covid-19-.

A diferencia de la mayoría de las disciplinas, que se concentrarán en la capital gala, el fútbol contará con siete sedes en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Saint-Étienne, Nantes y Niza.