Así quedó conformada la final del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene a sus finalistas definidos para el partido más importante de todos y son España y la Argentina, quienes se impusieron en sus respectivas semifinales y competirán para obtener el título más preciado del fútbol.

El primero que se metió en la definición fue la Furia Roja con un victoria 2 a 0 sobre Francia en el estadio de Dallas. El equipo de Luis De la Fuente le dio una paliza táctica a su rival y lo neutralizó al máximo. No obstante, en un juego sin demasiadas jugadas de peligro, abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal.

La infracción derivó de una jugada en la que Lucas Digne controló mal el balón adentro del área y cuando se prestó a rechazarlo, Lamine Yamal se lo robó y este le propinó una patada burda. En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.

Francia vs España - Mundial 2026

En el segundo partido de la llave de cuatro, la albiceleste prevaleció sobre Inglaterra 2 a 1 en Atlanta. El equipo inglés empezó arriba en el marcador con gol de Anthony Gordon y el conjunto de Lionel Scaloni lo revirtió a poco del final con un remate de media distancia de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

Resultados de las semifinales

Francia 0-2 España.

Inglaterra 1-2 Argentina.

Argentina es puro corazón: otra vez revirtió un partido adverso y se metió en la final Rebecca Blackwell - AP

La final está programada el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

Por tratarse del encuentro más relevante, en la Argentina se podrá ver por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Final del Mundial 2026

*Hora argentina.

16: España vs. Argentina - MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los españoles jugarán su segunda final de la historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que logró la única estrella que tiene en su vitrina.

Para la albiceleste, en tanto, será su sexta definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 vs. Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y en Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0.

España y Argentina, que este año iban a disputar la Finalissima y se suspendió por la Guerra de Medio Oriente, se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Todos, a excepción del ‘Huevo’, están disputando el Mundial.

La última vez que se enfrentaron la selección argentina y España, fue goleada de los europeos 6 a 1 Reuters

Todas las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022 : Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

: Argentina (4) 3-3 (2) Francia. Estados Unidos-México-Canadá 2026: España vs. Argentina.

Enzo Fernández y Dani Olmo, titulares en la selección argentina y España, se cruzarán en la final del Mundial 2026 Canchallena

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.