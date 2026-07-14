Advierten que los argentinos no podrán entrar con banderas y camisetas de Malvinas al partido contra Inglaterra

ATLANTA (enviado especial).- A menos de 24 horas del partido más esperado del Mundial, los argentinos comenzaron a llegar a Atlanta para vivir la semifinal ante Inglaterra. Como ya pasó en Miami, Dallas o Kansas City, los supermercados, restaurantes y shoppings se van poblando del inconfundible acento argentino y las camisetas de la selección ya son parte del paisaje de esta ciudad del sudeste estadounidense.

Las autoridades estadounidenses catalogaron al encuentro de alto riesgo. En una reunión celebrada el lunes en Virginia, se resolvió un fuerte operativo de seguridad con más de 1.600 efectivos en los alrededores y dentro del Mercedes Benz Stadium. Las hinchadas, donde se prevé la presencia de unos 30.000 argentinos y unos 20.000 ingleses, ingresarán por separado pero luego se encontrarán en los espacios comunes.

Las autoridades estadounidenses catalogaron el partido entre la Argentina e Inglaterra como un encuentro de "alto riesgo". Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

La FIFA y las fuerzas federales y estatales de seguridad advirtieron sobre cualquier mensaje de odio o político entre los aficionados. Este martes, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, remarcó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrán ingresar.

El lunes se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), con base en Virginia. Allí estuvieron representantes del FBI, de la FIFA, de la Policía de Atlanta y autoridades inglesas y de la Argentina. Tras el encuentro, la titular de la cartera de Seguridad confirmó que se destinarán unos 1600 efectivos (entre policías y diferentes agencias norteamericanas) para evitar enfrentamientos.

la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, remarcó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrán ingresar al partido Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La funcionaria libertaria anticipó además a los hinchas argentinos que “está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido ​político o racial”. Eso está escrito en el reglamento de la FIFA. Sin embargo, ahora entró en una zona gris un estandarte que los argentinos suelen llevar a todos los partidos de la selección. Banderas celestes y blancas con las imágenes del archipiélago son comunes en las tribunas, incluso en este Mundial.

Cuando le preguntaron a la ministra qué pasará específicamente con las banderas o camisetas sobre las islas, respondió que “cualquiera que entre con un mensaje de contenido político o provocación racial o religiosa no podrá ingresar. Es muy importante tenerlo en cuenta”.

La funcionaria libertaria anticipó además además a los hinchas argentinos que “está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial” AUSTIN JOHNSON - AFP

Y fue más allá: “Las Malvinas son argentinas es un mensaje político”.

La agencia británica Reuters se hizo eco de las declaraciones de Monteoliva y publicó que los hinchas de la selección no podrán llevar banderas con las islas que fueron motivo de la guerra de 1982.

Operativo de seguridad

Esta mañana, la ministra de Seguridad dio detalles de la reunión de alto nivel que declaró a la semifinal como partido de alto riesgo: “La FIFA prioriza la integración de espectadores, pero teniendo en cuenta el volumen de hinchadas, se acordó que los argentinos van a entrar por la puerta 4 y los ingleses por la 3, aunque después compartan zonas comunes”.

La titular de la cartera de Seguridad argentina confirmó que se destinarán unos 1600 efectivos para evitar enfrentamientos Fotomontaje generado con IA

El partido se jugará en el Atlanta Stadium, uno de los más grandes y lujosos de los Estados Unidos. Inaugurado en 2017, su gran atractivo es la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United, de la MLS de fútbol. Por eso las medidas de seguridad para este partido es algo atípico en esta ciudad del sudeste norteamericano.

El partido se jugará en el Atlanta Stadium, uno de los más grandes y lujosos de los Estados Unidos

En la reunión celebrada en Virginia se acordó además un refuerzo importante de policías en los alrededores del estadio. La seguridad privada que suele trabajar en las tribunas y en los espacios comunes también será ampliada. Desde este martes, también se dispuso un refuerzo en los hoteles donde se alojan las delegaciones y en los traslados de los planteles hacia los centros de entrenamiento.

La previa

El día previo al choque contra los ingleses, la selección realizó por la mañana la última práctica en el centro de entrenamiento del Atlanta United. Por su lado, Inglaterra entrenará en Kansas City y llegará por la tarde al aeropuerto de Atlanta.

El día previo al choque contra los ingleses, la selección realizó por la mañana la última práctica en el centro de entrenamiento del Atlanta United Aníbal Greco - La Nación

Los hinchas de la selección se preparan para otro masivo banderazo. La cita será a partir de las 17 (18 de la Argentina). Como ya sucedió el día anterior al encuentro contra Egipto en esta ciudad, en el prolijo Piedmont Park, ahora el centro de la ciudad se teñirá de celeste y blanco. La convocatoria está lanzada cerca del hotel donde está concentrada la selección desde este lunes a la noche. En el Westin, donde ya se alojó el plantel durante la Copa América de 2024, hay un fuerte operativo de seguridad y se espera que se concentren miles de hinchas.

Reventa de entradas

Argentina-Inglaterra es el partido más demandado de este Mundial, más allá de la final que se jugará el próximo domingo en el estadio de Nueva Jersey, Nueva York. Cuando terminó la fase de grupos y todavía no se conocían los rivales, el fixture determinó que por este lado del cuadro se ubicarían cuatro de las selecciones más convocantes: Argentina, Colombia, Brasil e Inglaterra. Por eso la demanda siempre fue en aumento.

Una fuente de FIFA informó a LA NACION que prevén que mañana haya mayor presencia de argentinos en el Mercedes Benz Stadium Gentileza

Cuando se determinaron los rivales del partido del que saldrá el segundo finalista del Mundial 2026, hubo aún más interés. La preventa para Argentina-Inglaterra, que se enfrentaron por última vez en un Mundial hace 24 años, en la página oficial de FIFA costaba en diciembre pasado 3040 dólares. En el mismo sitio salieron a la venta tickets hace un par de semanas a 3.545 dólares.

Ahora, lo poco que queda en la reventa se ofrece por encima de los 4.000 dólares. Los tickets de hospitality alcanzan valores cercanos a los 10.000 dólares.

Se estima que habrá unos 30.000 argentinos y unos 20.000 ingleses en el Mercedes-Benz de Atlanta

En cuanto a la disposición de las hinchadas, una fuente de FIFA informó a LA NACION que prevén que mañana haya mayor presencia de argentinos en el Mercedes Benz Stadium, que tiene capacidad para 70.000 espectadores. Se estima que habrá unos 30.000 argentinos y unos 20.000 ingleses. Los 20.000 aficionados restantes estarán repartidos entre neutrales. Hasta ahora, se han volcado masivamente a alentar a la selección por la figura de Lionel Messi, que puede jugar mañana su penúltimo encuentro mundialista.