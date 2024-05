Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2024, tras la derrota de River ante Temperley

Escuchar

Este martes se disputó un nuevo partido correspondiente a los 16vos de final de la Copa Argentina 2024 y, en consecuencia, se definió otro clasificado a los octavos de final, instancia en la que previamente ya aguardaban Independiente, Talleres de Remedios de Escalada, Newell’s y Mitre de Santiago del Estero. Y fue con sorpresa suprema: Temperley eliminó a River y se metió entre los ocho mejores.

El Gasolero ganó por penales tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario gracias a los goles de Esequiel Barco, de tiro libre para el Millonario, y Fernando Martínez, de chilena a los 92′ para el empate del conjunto de Turdera. En la tanda desde los 12 pasos, Juan Rago fue más que Franco Armani, ya que contuvo los remates de Barco y David Martínez; mientras que el único tiro malogrado del ganador estuvo en los pies de Emanuel Ibáñez, quien elevó la pelota por encima del travesaño.

El desequilibrio intermitente de Claudio Echeverri no le alcanzó a River para avanzar de ronda River Plate

Los penales son un karma para River. Un terreno en el que no se siente cómodo y en el que sufre cada vez más seguido. Los propios futbolistas mostraban cierta preocupación antes de la tanda de penales y el DT, Martín Demichelis, intentó cambiar esa energía con una arenga particular: “Escuchen. Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento, ¿eh? No de preocupación. Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente. Olvídense de todo. Piensen en ustedes, los que van a patear. Piensen en ustedes, que con todo ese trabajo y sacrificio nos lo empataron en la última posesión”, comentó.

Llegar a esa instancia casi que condena al Millonario a la eliminación, así lo marcan los hechos desde hace casi cinco años, ya que la última vez que ganó un mano a mano desde los doce pasos fue ante Cruzeiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. Desde entonces acumula seis derrotas consecutivas por esa vía: vs. Boca en la Copa de la Liga y la Copa Argentina 2021, vs. Patronato en la Copa Argentina 2022, vs. Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2023, vs. Rosario Central en la Copa de la Liga 2023 y vs. Temperley en la Copa Argentina 2024.

Partidos y resultados de los 16vos de la Copa Argentina

Boca Juniors vs. Almirante Brown - Fecha a definir.

Talleres de Córdoba vs. Colón - Fecha a definir.

Rosario Central vs. Barracas Central - Fecha a definir.

Atlético Tucumán vs. Gimnasia La Plata - Miércoles 22 de mayo a las 21.10 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

San Lorenzo vs. Chacarita - Fecha a definir.

Arsenal vs. Vélez - Fecha a definir.

El Porvenir vs. Godoy Cruz - Fecha a definir.

Juventud Unida de San Luis 0 - 2 Independiente.

Racing 1 - 2 Talleres de Remedios de Escalada.

Independiente Rivadavia vs. Banfield - Fecha a definir.

Argentinos Juniors vs. Atlético Rafaela - Fecha a definir.

Platense vs. Huracán - Fecha a definir.

Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - Fecha a definir.

Deportivo Riestra 0 - 1 Newell’s.

Gimnasia de Mendoza 0 - 1 Mitre de Santiago del Estero.

Temperley 1 (5) - (4) 1 River Plate.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2024

Tabla de campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors - Cuatro (1969, 2012, 2015 y 2020).

River - Tres (2016, 2017 y 2019).

Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato (2022) y Estudiantes de La Plata (2023) - Uno cada uno.

