Así quedó el sorteo de la Champions League 2024-2025

Este jueves, en Mónaco, se realizó el sorteo de la UEFA Champions League 2024-25, una edición que marcará un antes y un después en la historia del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Es el fin de la etapa de grupos, algo tradicional en cada certamen importante alrededor del planeta, que será reemplazado por una especie de liguilla de 36 equipos (otro de los cambios ya que hasta el ciclo 2023-24, había 32 participantes) en la que, a pesar de no enfrentarse todos contra todos, habrá una única tabla de posiciones que determinará ocho clasificados a octavos de final y ocho a un Play-Off de 16vos. El minuto a minuto de cada partido, como así también la tabla de posiciones, estará disponible en canchallena.com.

Todos los equipos del bombo 1 fueron elegidos en forma manual, pero los rivales, el orden de los partidos y las sedes se asignaron mediante un software creado por la empresa británica Aelive. El sistema contó con un proceso de verificación automático que sirvió para asegurar que el sorteo pueda realizarse cumpliendo con los condicionantes preestablecidos: que no se enfrenten rivales de un mismo país (salvo que no haya otra alternativa) y que un equipo no juegue contra más de dos rivales de una misma liga.

El histórico arquero italiano Gianluigi Buffon fue el encargado de sacar las bolillas del bombo 1 VALERY HACHE - AFP

El nuevo formato posibilita que haya enfrentamientos de alto vuelo desde las primeras semanas, sin la necesidad de esperar hasta las instancias de eliminación directa como solía ocurrir. En esta edición, por ejemplo, hay muchos partidos a destacar en la primera ronda: Manchester City vs. PSG, Bayern Munich vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Real Madrid, Liverpool vs. Real Madrid y Barcelona vs. Bayern Munich, entre muchos otros.

Rivales de los cabezas de serie en la Champions League 2024-25

Manchester City : Inter, PSG, Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting Lisboa, Sparta Praga y Slovan Bratislava.

: Inter, PSG, Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting Lisboa, Sparta Praga y Slovan Bratislava. Inter de Milán : Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Young Boys, Mónaco y Sparta Praga.

: Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Young Boys, Mónaco y Sparta Praga. Bayern Munich : PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava y Aston Villa.

: PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava y Aston Villa. Paris Saint Germain (PSG) : Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Salzburgo.

: Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Salzburgo. Barcelona : Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.

: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco. RB Leipzig : Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting Lisboa, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz.

: Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting Lisboa, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz. Borussia Dortmund : Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Brujas, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Bolonia.

: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Brujas, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Bolonia. Liverpool : Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bolonia y Girona.

: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bolonia y Girona. Real Madrid: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Es el vigente campeón, ya que derrotó a Borussia Dortmund por 2 a 0 en la final de la última edición. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno.

Real Madrid (España) - 15 títulos

Milán (Italia) - Siete

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno

Barcelona (España) - Cinco

Ajax (Países Bajos) - Cuatro

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) y Manchester City (Inglaterra) - Uno cada uno

Real Madrid es el vigente campeón y el máximo ganador de la historia de la Champions League GLYN KIRK - AFP

