El festejo de Anne Hathaway tras la victoria de Arsenal ante Real Madrid que se volvió viral

Anne Hathaway, en su cuenta de Instagram, confesó su fanatismo por el Arsenal y redobló la apuesta al felicitar a los jugadores por su contundente victoria por 3-0 ante el Real Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Anne Hathaway con la camiseta del Arsenal

Todo comenzó hace una semana cuando Hathaway publicó una foto con la remera del Arsenal e hizo alusión a Bukayo Saka, quien lleva la dorsal número 7 en su espalda. Tras la contundente victoria de los Gunners, como local, ante el Real Madrid, la reconocida actriz grabó un video que apareció en sus stories.

“Felicitaciones! Especialmente a (Declan) Rice, a (Mikel) Merino y... ¡a Rice otra vez!“, expresó la actriz, quien también entonó las estrofas del himno del Arsenal llamado “North London Forever”.

La celebración de Anne Hathaway tras la victoria del Arsenal

Con un gran apego hacia el Arsenal, la actriz de El diablo viste a la moda, entre otros éxitos, comenzó a conectar con este histórico equipo tras grabar la película The idea of you, en el año 2024.

Una vez concretada la goleada ante el conjunto español, Hathaway, con la indumentaria titular de los Gunners, brotó de alegría y decidió felicitar a los autores de los tres goles que le dieron una ventaja considerable al Arsenal de cara al próximo encuentro.

Arsenal goleó al Real Madrid y sacó una ventaja considerable de cara al partido de vuelta Frank Augstein - AP

El próximo miércoles, desde las 16, horario argentino, Arsenal buscará sellar la clasificación ante un rival que será local, contará con el apoyo de su público e intentará torcer el destino de una condicionada serie que lo tiene en tres goles de desventaja.