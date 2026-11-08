Así quedó la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 16

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino que ganó Boca Juniors y sumó un nuevo título a su palmarés definió, mientras transcurre la última fecha del Torneo Clausura 2026 que se cierra este domingo con Central Córdoba vs. Lanús, los nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027.

Los tres equipos que accedieron al máximo certamen continental del año próximo a través de esta vía son el xeneize (63 puntos), Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60). El otro club que ya está en ese torneo es Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura mientras que tendrán el mismo privilegio el ganador del Clausura y el de la Copa Argentina.

Boca lideró la Tabla Anual y se quedó con el título de campeón de liga 2026 Manuel Cortina

Los seis clubes que les siguen en la Anual ingresaron a la Sudamericana 2027: Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia de La Plata (57); Vélez (56), River Plate e Instituto de Córdoba (55); y Lanús (49).

Para esta clasificación solo se tuvieron en cuenta las unidades que cada club logró en la primera etapa de los torneos Apertura y Clausura porque no se contabilizan los cruces de playoffs.

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es el caso del Pirata, porque está décimo con 49 puntos y no ocupa ningún un lugar en los torneos internacionales.

Tampoco el de Estudiantes de La Plata porque, en su situación, si se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final ante Palmeiras- no dejará ninguna plaza porque quedó 11° en la Tabla Anual. Boca, en contrapartida, si conquista la Sudamericana 2026 -disputará la definición con Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, liberará la plaza que consiguió en la Tabla Anual. Lo mismo ocurrirá si conquista la Copa Argentina -jugará las semifinales vs. Banfield- y, lógicamente, el Clausura.

River se clasificó a la Copa Sudamericana a través de la Tabla Anual Manuel Cortina - LA NACION

Sin tener en cuenta a Belgrano -10°- y Estudiantes -11°-, el equipo mejor posicionado de los que no se clasificó a ningún certamen internacional para recibir un cupo en la Sudamericana es Barracas Central. Le sigue en la consideración Defensa y Justicia, el otro conjunto que puede verse beneficiado en un contexto donde el máximo posible de cupos que se pueden liberar es dos.

Para pasar de la Sudamericana a la Libertadores, en tanto, el primero en la nómina es Independiente Rivadavia y el otro, Gimnasia de La Plata. River, en caso de no ser campeón del Clausura, no jugará otra vez la Libertadores porque no es posible que se liberen cuatro cupos.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca Juniors.

Tabla Anual 2: Rosario Central.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 5: Gimnasia de La Plata.

Tabla Anual 6: Vélez Sarsfield.

Tabla Anual 7: River Plate.

Tabla Anual 8: Instituto de Córdoba.

Tabla Anual 9: Lanús.

Rosario Central accedió a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual Juan Jose Garcia

La Tabla Anual también definiió uno de los dos descensos a la Primera Nacional y fue para Aldosivi de Mar del Plata como penúltimo porque Estudiantes de Río Cuarto quedó último también en la tabla de promedios y cayó por esa vía.