Así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino, tras el título de Rosario Central en la Supercopa Internacional

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El Canalla se consagró en Santiago del Estero tras derrotar a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 con un doblete de Ángel Di María y un tanto de Julián Fernández
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Rosario Central derrotó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 y se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. El Canalla celebró la obtención de un nuevo título en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero gracias a dos goles de pelota parada de Ángel Di María, uno de tiro libre y otro de penal, y un tanto de Julián Fernández (Alexis Castro puso en ventaja parcial al Pincha antes del minuto de juego).
Con esta consagración, el equipo rosarino levantó el 14° trofeo de su historia y, a su vez, el 13° a nivel nacional, ya que el único internacional que ganó fue la Copa Conmebol 1995, edición en la que venció por penales a Atlético Mineiro tras un histórico empate 4 a 4 en el resultado global, producto de una derrota por 4 a 0 como visitante y una victoria idéntica como local en la vuelta).
El partido de este sábado estuvo plagado de polémicas. El penal con el que Di María puso el 1 a 1 parcial llegó por una infracción de Leandro González Pirez al borde del área que parecía afuera pero, a instancias del VAR, el árbitro Darío Herrera consideró que el contacto fue en la línea. Ya en el complemento hubo otras dos situaciones discutibles que perjudicaron al combinado platense.
A los 17 minutos del segundo tiempo, Elías Verón cometió una falta sobre Adolfo Gaich que merecía otra amarilla -ya estaba amonestado-. Tomás Palacios se lo recordó al árbitro. El DT Alexander Medina también protestó. Pero Herrera mantuvo su decisión y no hubo expulsión para el jugador de Central. Lo llamativo fue que Jorge Almirón, entrenador del campeón, se dio cuenta del error del árbitro y terminó sacando al propio Verón, que había ingresado en el entretiempo (lo reemplazó Alexis Soto) y que terminó jugando apenas 19 minutos.
Luego, a los 45′ y con el 2 a 1 parcial en contra, Adolfo Gaich bajó un centro en el área Canalla con un cabezazo y la pelota pegó en la mano de Ignacio Ovando, pero ni para Herrera ni para el VAR integrado por Jorge Baliño y Mauro Ramos fue penal para el club presidido por Juan Sebastián Verón. Minutos más tarde, Fernández sentenció el 3 a 1 y todo se descontroló. Hubo incidentes en el campo y las peleas se trasladaron a la entrada de los vestuarios, con piñas de uno y otro lado.
Mientras tanto, Herrera esperaba con los brazos en jarra en la mitad de la cancha. El capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, le pidió a sus compañeros que no vuelvan a la cancha. Verón, en tanto, ingresó al campo de juego e increpó directamente al juez principal: “¡Toda tuya, ladrón!“, le gritó. Los jugadores de Rosario Central se pusieron a festejar el triunfo con sus hinchas aún a pesar de que Herrera jamás hizo sonar su silbato para decretar el final del partido. El trofeo, finalmente, se fue para Rosario.
Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 74 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Vélez y Estudiantes - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - Nueve
- Belgrano - Siete
- Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco
- Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 52
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán y Rosario Central - 13
- Estudiantes de La Plata - 12
- Newell’s - Nueve
- Belgrano - Siete
- Lomas (club extinguido) y Lanús - Cinco
- Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
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