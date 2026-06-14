Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Brasil tras la fecha 1

El Grupo C del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que conforma Brasil junto a Marruecos, Haití y Escocia comenzó este sábado, en la tercera jornada de actividad en el certamen, y los equipos sumaron puntos para la tabla de posiciones que definirá quienas avanzan a las instancias de eliminación directa.

En el primer turno la Canarinha igualó con los marroquíes 1 a 1 en un encuentro de golazos. Los asiáticos abrieron el marcador con un tanto de Ismael Saibari, quien recibió un gran pase de Brahim Díaz y definió por arriba de Alisson. Sin embargo, 11 minutos después, el conjunto sudamericano igualó gracias a una soberbia jugada individual de Vinicius Jr., que encaró por la izquierda, llegó al área, enganchó hacia adentro y acertó un preciso remato al segundo palo de Yassine Bounou.

Con el punto que sumaron, los dos equipos están en el primer puesto de la clasificación. El otro duelo de la zona lo protagonizan Haití y Escocia este sábado desde 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.

La segunda fecha del Grupo C se disputará el viernes 19 de junio. Desde las 19 (hora argentina), en el estadio de Boston Escocia se medirá con Marruecos mientras que a las 21.30 en el estadio de Philadelphia jugarán Brasil y Haití.

Los brasileños y marroquíes son los favoritos a clasificarse a 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes. Para ello, necesitan quedar en los dos primeros lugares. Si alguno es tercero, avanzará siempre y cuando sea uno de los mejores ocho ubicados entre los 12 equipos que terminen en esa posición entre todos los grupos. Si alguno de ellos se ubica en el cuarto lugar, quedará eliminado y cerrará su participación.

Escocia y Haití se enfrentan en el estadio de Boston MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Mundial 2026, la versión 23 del evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), es el más grande de la historia con 48 seleccionados participantes y se disputan 104 partidos en 39 jornadas, hasta el 19 de julio.

Los encuentros se disputan en 16 sedes de los tres países anfitriones y hay 16 equipos y 40 encuentros más que las siete citas ecuménicas anteriores. En ese contexto, el formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima.