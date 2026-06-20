Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Paraguay, tras la fecha 2

Entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado en la Argentina, se disputó la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Estados Unidos venció a Australia y se convirtió en el segundo clasificado a 16vos de final tras lo hecho por otro de los anfitriones, México, en primera instancia. Paraguay, por su parte, rescató un triunfo heroico frente a Turquia, que se convirtió en el segundo eliminado de esta Copa del Mundo luego de Haití. Todos los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.

En el primer compromiso del día, el seleccionado norteamericano derrotó a los Socceroos por 2 a 0 con goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman. Con este resultado, rompió una racha negativa de casi ¡100 años!, ya que la última vez que ganó sus primeros dos partidos en una Copa del Mundo había sido en Uruguay 1930, el primer certamen ecuménico de la historia, cuando goleó 3 a 0 a Bélgica y Paraguay, respectivamente, en una edición en la que se colgó la medalla de bronce.

Luego, la Albirroja festejó en un encuentro para el infarto que finalizó apenas 1 a 0. El único tanto fue convertido por Matías Galarza Fonda, quien anotó así el gol más rápido de lo que va del Mundial 2026 a los 65 segundos. El futbolista que deberá buscar un nuevo club en la próxima temporada luego de ser apartado del plantel de River, batió la marca del marroquí Ismael Saibari, que este mismo viernes había convertido el 1 a 0 de su selección ante Escocia a los 72 segundos.