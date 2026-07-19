Así quedó la tabla histórica de campeones mundiales, tras el título de España

La selección de España se coronó campeona del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 al derrotar este domingo en la final a la Argentina 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y logró la segunda estrella de su historia, con la que subió un puesto en la tabla de máximos ganadores.

La Furia Roja fue ampliamente superior a la albiceleste, pero recién la pudo doblegar en el suplementario con un gol de Ferrán Torres. Antes, a los 93′, el conjunto de Lionel Scaloni se quedó con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación.

Con la coronación en la Copa del Mundo más grande de la historia organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) -participaron 48 equipos-. España repitió lo hecho en Sudáfrica 2010 y alcanzó en el cuarto puesto a Francia y Uruguay, que también dieron dos vueltas olímpicas. Los franceses celebraron en 1998 y 2018 mientras que los charrúas, en 1930 y 1950.

El máximo campeón de las citas ecuménicas sigue siendo Brasil con cinco vueltas olímpicas, la última en Corea-Japón 2002. Antes, se coronó en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. Le siguen, con cuatro coronaciones, Alemania e Italia. Los germanos ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que la Azzurra lo hizo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Brasil fue bicampeón del mundo de la mano de Pelé, en 1968 y 1972

Los brasileños e italianos, además, son los únicos países bicampeones del mundo porque pudieron conquistar el trofeo dos veces seguidas. Ese privilegio se le negó a la selección argentina, que no pudo conseguir su segunda estrella en fila y la cuarta en la historia, por lo que sigue con tres y en el tercer escalón de la tabla histórica. Se coronó en las ediciones de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Sin España, el único país quedó con un solo Mundial en su haber y es Inglaterra, que fue campeón de local en 1966.

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022 : Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

: Argentina (4) 3-3 (2) Francia. Estados Unidos-México-Canadá 2026: España 1-0 Argentina.

España venció a la Argentina por la mínima diferencia y levantó su segundo título KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tabla de campeones del Mundial